大數字／民間投資成長四引擎支撐

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

今年以來我國民間投資展望日趨樂觀，根據行政院主計總處分析，我國民間投資成長共有四大引擎支撐，包括：供應鏈重組促使台商回流、半導體產業持續提升先進製程及在地供應鏈成型、綠能相關產業帶動新投資，以及智慧財產投資穩定擴張。

關於「供應鏈重組促使台商回流」，主計總處指出，自從美中爭端及俄烏戰爭爆發以來，各國更加重視國家安全及經濟韌性，需要安全可靠及穩定的供應鏈，帶起全球供應鏈重組浪潮。台灣自2019年起，順勢推出歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案的「投資台灣三大方案」，政策鼓勵海外台商回國投資，截至2024年7月26日已達1,514家，預計總投資金額近2兆3,244億元，主要用於建置廠房、增購設備，擴充國內製造產能，隨投資逐步落實，為國內民間投資增添動能。

近五年我國民間投資概況
近五年我國民間投資概況

在「半導體產業持續提升先進製程及在地供應鏈成型」部分，主計總處指出，國內半導體業者在技術上居全球領導地位，且生產基地原就以國內為主，加上近年物聯網（IoT）、5G、人工智慧（AI）等新興應用相繼崛起，業者為因應需求並維繫競爭力，持續投資先進製程。

主計總處還提到，依上市櫃公司個體財報資料，半導體製造業資本支出由2016至2018年約4,000億元水準，2019年跳升至5,400億元以上，年增33.1%，其後增勢延續，2022年更破兆元，2023年亦居相對高檔。

投資轉化成產能，不僅提升半導體產業競爭力，亦吸引國內業者及國際供應商壯大在台供應鏈，有助維持國內半導體領先優勢。

此外，在「綠能相關產業帶動新投資」方面，主計總處表示，鑑於全球正處能源轉型關鍵時期，綠色低碳能源發展將是驅動經濟發展新引擎，我國為提升能源自主，積極推動5+2產業創新計畫與前瞻基礎建設計畫，公、私部門合力布建綠能設施等營建及設備投資，再生能源裝置容量持續攀高，2016年底起以每年約二位數增幅成長，2023年底已近18 GW，較2016年底增約2.8倍。

同時，「智慧財產投資穩定擴張」也是我國民間投資成長的重要因素之一。主計總處指出，產品研發及專利保護是企業維繫競爭優勢的利器，從上市櫃公司財報資料觀察，主要企業研發支出逐年遞增，2023年達6,690億元，2017至2013年 平均年增8.5%。

除此之外，數位應用帶動企業智慧生產或自動化服務等需求，因而增加軟體採購，使民間部門智慧財產投資每年穩定成長，2023年規模值已逾1.2兆元。

半導體 台商 財產

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