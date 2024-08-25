大數字／占GDP比率連三年逾20% 動能增

促進民間投資，可以拉動經濟成長。觀察我國近年民間投資變動趨勢，根據行政院主計總處統計，2021至2023年民間投資占GDP比重，連三年都超過20%，較2018年以前水準明顯提高。整體而言，2019至2023年民間投資平均實質成長5.9%，動能顯著增加。

主計總處指出，觀察近十年我國民間投資成長，2014至2018年我國民間投資平均實質成長3%，名目規模由3兆元增至3.3兆元，占GDP比重維持在17%至18%左右。2019年後，隨美中科技及貿易角力爭端，全球經貿情勢改變，我國政府積極鼓勵台商回台，推動再生能源建置，加上半導體廠商持續擴充先進製程，使我國民間投資快速擴增，2021年投資規模一舉躍升至4.8兆元，2022年續增至5.4兆元，為歷年最高。2023年雖受全球產業鏈去化庫存，以及前幾年投資已高影響，規模降至4.9兆元，但依舊為歷年次高，顯示投資動能仍有支撐。

主計總處還提到，近年我國民間投資快速成長，國內製造產能擴增，恰能因應全球新冠疫情以來催化的遠距商機及相關需求，2020~2023年我國平均經濟成長率為3.45%，高於同期間全球平均成長2.2%，亦為亞洲四小龍之首，其中新加坡2.6%、南韓1.9%、香港0.3%，經濟體質明顯改善。

主計總處強調，我國民間投資在整體固定投資占比已達八成以上，而續保民間投資動能可帶動我國經濟體質改善，強化總體經濟韌性。