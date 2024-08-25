大數字／Q2資本形成增幅 近11季新高

對於今年民間投資展望，主計總處5月最新預測2024年民間投資實質成長1.52%，較2月預測上修0.07個百分點，主要考量國內半導體廠商為維持技術領先優勢，將持續擴充先進製程與高階封測產能，並持續擴大研發規模，加上運輸業者提升運力，均支撐投資動能，惟部分企業資本支出仍顯審慎，以及近年基數相對較高，使整體民間投資成長幅度有限。

主計總處預估，隨AI等新興科技應用蓬勃發展，相關需求強勁，廠商料將加碼在台投資，如台積電持續新增 CoWoS先進封裝廠、2025年2奈米產能將量產、預估2026年推進至埃米製程等，以及近期多家國際大廠相繼宣布投資台灣，如設立研發中心、資料中心等，除有利擴增國內產能、研發量能，亦有助扶持在地供應鏈、強化國際競爭力，形成投資與經濟成長的正向循環，整體民間投資成長動能可期。

另外，主計總處日前概估今年第2季經濟成長率為5.09%，較預測值下修，不過企業投資意願超乎預期。主計總處概估第2季資本形成實質成長15.34%，增幅創近11季新高，預計第2季機械設備投資將轉為正成長，終結過去連五季負成長。

主計總處表示，第2季資本形成表現優於預期，主要是上市櫃營收表現好，投資意願跟著增加。第2季新台幣計價資本設備進口轉為年增15.92％，國內投資財生產量亦增18.62％，今年第2季半導設備進口成長11.71%。