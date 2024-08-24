能源署重申：風電費率由專家審定而成 與國產化無關

經濟部能源署24日發布新聞稿指出，媒體引用報導部分人士稱離岸風電費率納入產業等錯誤報導，能源署說明，再生能源躉購費率審定會由經濟、會計、工程等相關專家學者參與組成，審定原則採納具公信力的資料及數據，如期初設置成本、運維成本等相關成本資料，並無產業推動相關參考。

能源署還提到，躉購再轉入競價制度亦是國外離岸風電成熟國家做法，切莫一再以從未實際買到的一度2.5元，去錯誤計算所謂的9000億元價差等相關資訊誤導。另時任政務次長曾文生也曾經說明遴選和競價的價差不能和國產化劃上等號，外界的批評顯然扭曲事實。

能源署指出，台灣推動離岸風電發展是參考英國、德國等歐洲成功發展離岸風電國家作法，初期藉躉購等獎勵制度，提供開發業者合理的長期誘因，待市場成熟且具經濟規模後推動競標制度，提供在地大型製造業者合理的綠電，而台灣推動離岸風電模式與國際作法相同。

能源署表示，我國是出口為主的科技業大國，綠電已成為科技業國際競爭力要素之一，經濟部將持續與相關業者合作，齊心協力推動台灣離岸風電市場，以提供充足綠色電力，提供我國產業國際競爭力。