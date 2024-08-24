蓋新電廠就能實現電力自由？學者搖頭：缺了它還是做不到

行政院長卓榮泰日前接受電視節目專訪表示，如果新電廠完成加上新能源開發，電力餘裕可達200萬瓩，真的嗎？除了太陽光電及風電外，台電未來新增機組均為天燃氣發電機組，但目前天然氣接收站興建受阻，若無足夠的天然氣，發電機組不是無法運作，就是減少發電能量，2030年要有200萬瓩的供電餘裕，恐怕不容易。

台灣使用的天然氣要從國外進口，經由天然氣船運送至港邊，再由接收站接收儲存，才能供氣給天然氣電廠使用，目前台灣只有高雄永安、台中兩座接收站，分別為一接及二接，北部天然氣需求仰賴高雄及台中供應。

全國具有高知名度的三接，則設在桃園觀塘，預計明（2025）年3月底測試運轉後初期供氣，三接完工後，將供應桃園大潭電廠7至9號機組，可滿足北部民生、工業、燃氣電廠的新增天然氣需求。

三接2025年雖可完工，但其與原先20222年完工的規劃，已晚了超過2年；四接則是環評進度延宕，台電連續向環境部申請展延補件期限，此次展延時間5個月，須在今年12月31日以前向環境部提交「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」，至於申請延期理由，台電說是為了避免與罷免基隆市長謝國樑行動連結。

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，依據經濟部最新全國電力資源供需報告，未來10年還要新增20多部燃氣機組，如果如法如期如質建置完成，就會影響供電穩定，但目前看到的是進度落後，令人擔憂。

葉宗洸指出，除了電廠興建進度，天然氣發電還牽涉天然氣接收站工程進度，20多部的天氣然發電廠非常依賴充足的天然氣，因此足夠的天然氣接收站是重要建設，除了三階明年會完工，其餘天然氣接收站進度不明，四接、五接卡在環評，六接看不到台塑有什麼積極動作，至於七接，地方居民抗爭嚴重。

能源報告書對於除役機組與新增機組都有安排，讓除役機組消失的發電能力，都有新增機組的發電能力可以補上，但對照前後年度的報告書可以發現，電源開發規劃並不相同，能源署則解釋規劃會每年滾動式檢討。

葉宗洸說，從天然氣接收站的工程進度看來，國家未來供電的挑戰還是非常大，政府在規畫電源開發及電力供應時宜更加務實。