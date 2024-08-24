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歐洲精品供應鏈買單 表面處理產業智慧低碳轉型有成

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
因應智慧、低碳當道的產業轉型需求，經濟部產發署協助表面處理產業轉型，讓歐洲精品供應鏈買單。 圖／經濟部產發署提供
因應智慧、低碳當道的產業轉型需求，經濟部產發署協助表面處理產業轉型，讓歐洲精品供應鏈買單。 圖／經濟部產發署提供

因應智慧、低碳當道的產業轉型需求，經濟部產發署協助表面處理產業轉型，讓歐洲精品供應鏈買單。

產發署指出，表面處理產業為傳統的高耗能產業，為協助國內業者啟動低碳化及智慧化轉型，提供相關資源協助企業雙軸轉型。

以位於彰化的專業表面處理業者滿益金科技有限公司為例，滿益金具備專業P.V.D.真空鍍膜技術，主要業務範圍涵蓋五金零件、水五金零件等表面處理，是台灣唯一取得法國精品認可、獲准生產該品牌零部件的表面處理供應商。

滿益金因應歐洲高級精品供應鏈的減碳要求，需要降低耗能與碳排量。透過碳盤查分析高能耗的主因，為出自廠內鍍膜機台老舊，致使生產能耗無法下降；另外，廠內現場管理資料仰賴人工紙本輸入，也導致生產流程無法即時優化，造成生產效益無法提高。

首先，滿益金在產發署精實管理及數位營運輔導資源的協助下，建立企業智慧化的基礎，且運用精實手法，不僅改善現場的生產動線流程，也成立內部精實持續改善小組，導入生產資訊可視化管理，將生產數據進行數位化紀錄與分析，而現場人員可透過QR code掃碼，即時查看生產訂單加工情形，將人工錯誤率從5%大幅降低至1%，且縮短96%生產資訊分析時間，讓人員分析耗時從每月原先的12小時降至0.5小時，更快速地做出正確的決策。

滿益金於2023年參與經濟部「中小型製造業升級轉型個案補助計畫」，藉由低碳化補助，改善高碳排能耗製程，並購買國產節能的鍍膜機設備，汰換老舊機台，優化製造執行系統(MES)及能源管理系統；將能源數據與MES系統整合後，透過設備異常警示，可即時發現能耗與加工異常情形，每年省下約20萬度電，減少77萬元以上的電費成本，降低生產碳排量75%，減碳量約99公噸，更進一步為滿益金的900多家國內外企業客戶，降低產品生產加工的碳足跡，穩扎全球綠色供應鏈。

同時，滿益金也響應經濟部「以大帶小」策略，串接彰化在地的頂番婆產業聚落，帶領台宏金屬、迪暘、翰優、光帝、奕采、彰川、鋒鑫、宏來、鉅鎬、通瑞溢、青漢、穩勝福、鍍威、道霖、青輪昌、成億等水五金及表面處理業者，展開跨業合作，透過標準化的數位系統資料格式、生產訂單資訊，成功即時串聯供應鏈企業，強化上下游間的緊密度，達到資訊即時性與一致性，打造產業共通語言，有效提升供應鏈的生產韌性，帶動整體供應鏈共好。

產發署表示，歡迎對於推動「碳盤查加值應用」、「綠色製造管理輔導」、「低碳技術應用」、「精實管理蹲點服務」、「數位營運管理輔導」有興趣的業者，參加10月份的輔導計畫說明會，將說明前述項目之申請及推動作法，詳情請洽工研院黃業務專員。(電話：03-5915392 ; 信箱：gisvp@itri.org.tw )

經濟部

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