餐飲業7月營收 下滑2.9%

經濟部昨（23）日發布7月批發、零售及餐飲業營業額，意外的是，餐飲業受到颱風、高基期、出國人潮湧現等多重因素衝擊，營業額850億元雖為歷年同月次高，但營收結束連續五個月正成長，年減2.9%。

7月批發業、零售業營業額則雙創歷年同月新高。其中，零售業年增3.4%、連35紅，為零售業史上最長的正成長周期，批發業年增12.7%，連五紅。

經濟部統計處副處長黃偉傑特別提到，餐飲業在基期已高的影響下，接下來年增率成長力道勢必受到壓抑，預估都會在0%到3%之間游移，如再遇到颱風等天候因素影響，就可能面臨正成長保衛戰，但單就金額而言，仍是不錯的水位。

此外，黃偉傑還提到，目前看不到缺工對餐飲業業績的影響有多大，但隨著出國人潮愈來愈多，精品銷售已趨緩，對國內內需市場的成長確實是比較大的變數，「當然會影響接下來零售、餐飲業表現，這是比較令人擔心」。

黃偉傑認為，國內消費動能還在，7月餐飲業營業額雖然轉為負成長，但目前預期零售、餐飲業營業額今年全年正成長機會滿高，屆時金額也會創新高。

7月批發業營業額為1兆1,208億元，年增12.7%，其中機械器具批發業年增25.5%，表現最佳，主因受惠新興科技應用持續擴展，半導體廠商投資意願上升，加以國際品牌新機上市的備貨需求，挹注相關晶片、記憶體及半導體檢測設備出貨動能。累計今年前七月批發業營業額為7兆3,624億元，年增10.3%。

在零售業部分，7月營業額為4,039億元，年增3.4%。汽機車零售業因民俗月落點不同，各車廠加大促銷力道，以及新式車款買氣暢旺，年增14.6%，表現最佳。綜合商品零售業年增1.9%，其中超市及量販店因中元節檔期提前開跑，加上颱風前民眾採買物資，分別年增7.2%及2.5%，便利商店受惠夏日酷暑商機，帶動輕食、冰飲品熱銷，年增4.5%。