7月工業生產指數連五紅 傳產復甦力道相對疲弱

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟部昨（23）日發布7月工業生產指數為95.5。 聯合報系資料照
經濟部昨（23）日發布7月工業生產指數為95.5。 聯合報系資料照

經濟部昨（23）日發布7月工業生產指數為95.5，年增12.3%，連五紅，且已連四個月雙位數成長。受惠AI需求強勁，以及電子新品備貨潮挹注，其中，電腦電子光學製品業工業生產指數為157.26，創新高紀錄，年增32.21%，是彈升幅度最大主要中業別。不過，傳產方面的基本金屬、汽車及其零件業則為負成長。

累計今年前七月工業生產年增10.49%，其中製造業生產則增加10.83%。

工業生產指數與年增率
工業生產指數與年增率

經濟部統計處副處長黃偉傑分析，傳產回升速度不如預期，加上颱風淹水部分多在傳產較為集中的中南部地區，因此多少衝擊7月工業生產表現。不過，AI、高速運算與雲端資料服務等需求成長，以及消費性電子新品備貨潮挹注下，持續帶動7月電子零組件、電腦電子光學製品業工業生產指數雙位數成長。

其中，電子零組件當中的面板及其組件業，7月工業生產指數為61.47，年增6.5%，更是結束連續五個月負成長，由負轉正。黃偉傑表示，這主要是和歐美第4季消費旺季和雙11各電視廠商開始備貨下單有關。

只是，傳產復甦力道則顯疲弱。除汽車及其零件業7月工業生產指數年減8.21%，為連續第三個月負成長外，7月基本金屬業工業生產指數74.09，年減2.88%，更是結束連續二個月正成長，由正轉負。

黃偉傑表示，主因國際鋼市需求回升不如預期，及低價進口鋼品干擾，加上部分廠商因颱風而生產停休，致熱軋鋼捲板、鋼胚等減產較多，惟冷軋不鏽鋼捲板、鋁及鋁合金錠、棒鋼等產品因去年同期市況不佳，比較基期偏低，抵銷部分減幅。

經濟部預估8月製造業生產指數93.94~97.94，年增4.2%~年增8.6%。

工業生產指數 經濟部

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