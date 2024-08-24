南台灣拚數位、淨零 投資320億

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
經部產業技術司昨日在高雄「2024 Meet Greater South亞灣創新X新創大南方」中發表南台灣相關科研成果，近三年來在數位及淨零雙軸轉型的帶動下，透過科專已促成南台灣產業投資增加近320億元，創造產值逾430億元。 工研院／提供
經部產業技術司昨日在高雄「2024 Meet Greater South亞灣創新X新創大南方」中發表南台灣相關科研成果，近三年來在數位及淨零雙軸轉型的帶動下，透過科專已促成南台灣產業投資增加近320億元，創造產值逾430億元。 工研院／提供

經部產業技術司昨（23）日在高雄「2024 Meet GreaterSouth亞灣創新X新創大南方」活動中發表南台灣相關科研成果，近三年來在數位及淨零雙軸轉型帶動下，透過科專已促成南台灣產業投資增加近320億元，創造產值逾430億元。

而此次「解密科技寶藏」專區攜手包括工研院、金屬中心等研發法人，加上TREE計畫新創團隊，展出共計30項創新科技成果，期待為產業帶來新解方。

經濟部政務次長何晉滄表示，科技研發的最終目的都是希望能幫產業、生活或社會解決問題，這次遴選出來的成果，有許多都已與南部業者合作落地應用，未來技術司也會繼續用創新科技，推升南台灣產業發展，攜手業者打造南方科技城。

在數位轉型方面，協助製造業運用智慧科技提高生產品質及效率，例如經濟部補助金屬中心，將能即時監測模具品質及損耗狀態的「5G AIoT大躍進扣件解決方案」，導入台灣最大的內六角螺絲製造商芳生螺絲，解決重工及報廢問題，能在最佳時機汰換設備止損，將耗損率降到0.01%以下。

在淨零轉型部分，產業技術司補助工研院研發「鳳梨副產品皮膚照護原料試量產」成功萃取、純化鳳梨葉原料並開發洗面乳和護手霜，該技術榮獲法國巴黎全球永續美妝原料獎，且技轉70年歷史的專業美妝製造商益美化工，並與知名化妝品牌合作開發保養洗沐產品，為產業打開綠色美妝新商機。

在新創育成方面，由臺灣師範大學衍生的新創團隊-新動智能團隊所開發「智慧充電管理系統」，透過AI精準預測電動車隊的能耗狀況，根據每輛大客車的實際需要自動調節充電樁的功率和時間，年初正式在高雄市港都客運電動巴士充電站測試，預計年底前將再加裝5站充電系統，服務逾145輛電動巴士。

經濟部產業技術司也將持續以創新科技帶領南部產業轉型，期望以科技推升南台灣發展。

工研院 經濟部

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