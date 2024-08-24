因應AI時代 卓榮泰：2030年前發電量都有餘裕

中央社／ 台北23日電

因應AI時代，行政院長卓榮泰今天說，經精算，2030年前台灣每年用電量約需增700萬瓩，但若新電廠完成加上能源開發成果，可以增加的電量將達920萬瓩，尚有200萬瓩餘裕。

台灣能源能否供應產業與民眾所需，一直備受關注，卓榮泰今天接受電視節目「新台灣加油」專訪時表示，2026年與2027年將是電廠除役的高峰，台灣能源增長將特別困難，但度過這段時間後，新電廠會逐步接上，未來安全量會更大。

因應電廠將陸續除役，卓榮泰說，政府十分關注2030年之前的發電量是否能因應AI時代，因此他已請台電重新計算未來發電量與用電量需求，結論是2030年前，台灣每年增加的用電量是700萬瓩，但若新電廠完成加以新能源開發成果，增加的發電量可以達到920萬瓩，仍有200萬瓩以上的餘裕。

卓榮泰說，因此政府會全力發展綠能，並起努力將所有的電廠如期完成，同時也不放棄深度的節電，才能夠到2030年之前沒有缺電之虞。

他也提到，外界批評台灣綠電發展失敗，但許多國際大廠來台都指定要用綠電，這就代表台灣綠電發展還是有一定的底，可以面對這樣的用電需求，不過綠電發展仍須全民共同努力。

卓榮泰還說，台灣高科技硬體製造領先世界，但軟體設計稍顯不足，因此未來力拚軟硬兼備，著手升級AI算力，同時也會培訓AI人才，協助各個產業發展。

卓榮泰 失敗

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