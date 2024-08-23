「2030年是能源轉折點」 卓榮泰透露會有200萬瓩以上餘裕

行政院長卓榮泰23日針對我國電力問題再度重申，根據台電的盤點，2030年會是我國能源供應的轉折點，因為在2030年後我國將新增700萬瓩用電需求，不過屆時後續的新建置電廠、綠能供應等就可達到920萬瓩，他也直言「表示我們還有200萬以上的餘裕」。

卓榮泰今日接受「新台灣加油」節目專訪時提到，被問到有關未來台灣要發展AI與算力基礎建設、建置資料中心都需用到大量的電，外商也需要綠電，未來供電將如何滿足產業需求？

卓榮泰表示，他已經有跟台電討論過，根據台電推估，2030年之前每年需要用電量約增700萬瓩，而現在包括建置新電廠、能源開發可達920萬瓩，這也意味著台電還有200萬以上的餘裕。

為何一直提到2030年，卓榮泰說明，是因為2030年之後還有更多的新電廠會接上來，且2030年之後，除役的大大小小電廠，沒有現在到2030年這麼多，未來兩年是所有電廠除役的高峰，對台灣整個國家能源增長是特別特別地困難，但只要度過這段過渡期，未來新的電廠會逐步接上來，除役的沒有那麼快，安全量就會更大，同時，永遠不會放棄發展綠能的工作。他也說，如果綠電現在沒有成效，那為何那麼多大廠要來台灣，而且爭著要用綠電？表示台灣還是有一定的底子，可以去面對這樣的用電需求。