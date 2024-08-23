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全力衝刺 AI！ 國發會主委劉鏡清：將向印度攬才、強化應用端發展

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為鞏固台灣在AI產業發展競爭力，國發會主委劉鏡清指出，全球AI人才比重最高在美國、第二是印度的邦加羅爾，預計11月會嘗試吸引邦加羅爾的人才來台發展。同時，也將透過「兆立方計劃」，希望將相對較弱的AI應用端，現產值約8,000億元，拉到2兆元以上。

劉鏡清接受自由時報「官我什麼事」訪問時，做了以上表示。

全球AI商機大爆發，政府為了鞏固台灣競爭力，將啟動攬才計畫。國發會主委劉鏡清表示，將透過精準式行銷延攬海外人才，這當中分為三部分，一是在海外打廣告，先前已做完實驗，進入修正階段，預計2025年1月拿到預算後，就開始完善計畫。

第二部分是以LinkedIn精準行銷，劉鏡清說明，LinkedIn是為專業商業人士設立的軟體，很多人都在這裡找工作或是尋找人才，國發會從中分析，發現AI人才比重最高以美國為首，第二高是印度的邦加羅爾，所以國發會將於11月開始嘗試吸引邦加羅爾的人才來台發展。

第三部分則是數位牧民，劉鏡清指出，全球約有3,500萬的數位牧民，這群人正好是平均所得偏高的族群，約超過新台幣200萬元，是台灣想要拉攏的人才，國發會會與地方政府合作，台南市長黃偉哲已經表達合作意願，台東、花蓮也都期待共同努力，吸引更多的數位牧民來台灣。

另外，關於台灣AI產業發展，劉鏡清表示，台灣從原材料端到製造端都非常強，達到兆元產值，但希望在微笑曲線的右端，也就是應用端，同樣能達到兆元產值。

劉鏡清進一步提到，將透過「兆立方計劃」，希望在較弱的應用端，現產值約8,000億元，拉到2兆元以上，並在未來十年內，有機會成為全球應用端的主導者。

AI 國發會 美國

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