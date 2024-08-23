ESG浪潮襲來 中小企業組織彈性和創新力成優勢

ESG浪潮令中小企業主很焦慮。但多位專家指出，中小企業具創新能力，當企業主有永續理念，比起大企業更有機會投入永續轉型。缺工時代下，企業投入ESG也有助吸引年輕員工。

願景工程基金會昨（21）日舉辦「企業ESG實踐論壇」，邀請關注ESG議題的產官學專家與會，探討中小企業如何兼顧永續和獲利。論壇由經理人月刊協辦、永豐金控與信義書院共同倡議，以及理律法律事務所理念支持，吸引逾兩百人參與。

世界不太平 企業ESG更顯重要

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，從數據來看，全球升溫攝氏1.5度的「逃命線」已經守不住。記者陳靖宜／攝影

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，從數據來看，全球升溫攝氏1.5度的「逃命線」已經守不住。根據聯合國永續發展方法網絡（SDSN）今年六月發布的最新報告，全球只有16%的SDGs目標可在2030年實現。「所以，世界實在不太平。」黃正忠說，更突出企業投入ESG的重要性。

黃正忠提到，許多人以為中小企業做ESG沒有資源，但和大企業相比，「中小企業老闆說了算，轉型、翻身更容易」。

且中小企業具有靈活的創新能力，例如：台灣螺絲扣件出口全球第三，低價螺絲走向高端、高價化，成為全球許多低碳車種、航太工業、智能建築等淨零產業的關鍵零件。「變得早、變得快，中小企業就能在全球趨勢中找到機會。」黃正忠說。

精品優格品牌「馬修嚴選」創辦人王世煌表示，中小企業投入ESG的關鍵，在於老闆能否把永續思維融入經營理念和商業模式。記者陳靖宜／攝影

精品優格品牌「馬修嚴選」創辦人王世煌也表示，中小企業投入ESG的關鍵，在於老闆能否把永續思維融入經營理念和商業模式。他提到，馬修嚴選創立之初就致力於創造共好生態圈，吸引了一批理念相近的夥伴和顧客，也證明ESG可帶來新商機。例如：消費者可把空的優格容器帶回門市回收，累積一定數量還可享折扣優惠，既能減廢，也帶動顧客回流。

王世煌說，氣候變遷影響地球上的每一個人，像今年夏天特別熱，連帶著配送優格的冷氣電費成本也變高。「不要嫌晚，如果觀念正確，就行動吧！」王世煌說，勉勵企業積極投入ESG。

ESG第一步：從客戶永續報告書「抓重點」

願景工程基金會21日舉辦「企業ESG實踐論壇」，由政治大學信義書院執行長別蓮蒂（右）主持，邀請《2030永續企業革命》作者田瀨和夫（左）與多名產官學專家與會座談。記者陳靖宜／攝影

座談主持人政治大學信義書院執行長別蓮蒂問，許多企業只關注獲利，如何邁出ESG第一步？黃正忠建議，可從客戶和同業的永續報告書了解對方需求，進而決定要從何做起，「要抓重點，不可能包山包海」。

理律法律事務所合夥律師蕭偉松說，ESG法規繁複、又時常變動，理律推出「ESGoal」等法遵管理平台整合法律資訊和企業策略，幫助企業降低法遵諮詢成本，減少紙張浪費。

理律法律事務所合夥律師蕭偉松分享理律推出的「ESGoal」管理平台，整合法律資訊和企業策略。記者陳靖宜／攝影

王世煌發現，願意投入永續的企業較能吸引年輕人，這在缺工時代是一大徵才優勢；員工若在永續方面認同公司理念，也會對企業更有向心力。

別蓮蒂也同意這項觀察，她強調年輕世代對永續議題的接受度高，呼籲各大企業主要及早培養永續知能。當日公企中心剛好有其他活動正進行中小學的ESG教材研發，「你未來的員工會比你懂得還多。」別蓮蒂說。