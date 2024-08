在ESG大海定錨 永續顧問田瀨和夫：設立長遠目標、找出關鍵槓桿

ESG近年成企業顯學,但該從何做起?永續發展夥伴有限公司執行長田瀨和夫建議,企業設定ESG目標時,眼光得放長遠,從未來達標時間點反推回現在要投入哪些措施,並找出關鍵槓桿領域投入。

願景工程基金會昨(21)日舉辦「企業ESG實踐論壇」,邀請《2030永續企業革命》作者田瀨和夫進行專題演講,談企業如何理解聯合國SDGs目標,進而投入ESG行動。論壇由經理人月刊協辦、永豐金控與政大商學院信義書院共同倡議,以及理律法律事務所理念支持,吸引逾兩百人參與。

願景工程基金會董事長陳冲指出,ESG近年成為台灣企業顯學,金融業對中小企業的支持是關鍵,國內有多家銀行加入赤道原則(Equator Principles),把環境與社會風險納入融資決策。記者陳靖宜/攝影

願景工程基金會董事長陳冲指出,台灣金融業有多家銀行加入赤道原則(Equator Principles),把環境與社會風險納入融資決策,顯示ESG越來越受重視。但中小企業資源不足,想投入ESG往往滿腹心酸。陳冲提到,田瀨和夫兼具政府與產業工作背景,在聯合國任職期間正是「千禧年發展目標(MDGs)」過度到「永續發展目標(SDGs)」的階段,相信可對企業ESG行動帶來啟發。

企業要做ESG,可先從聯合國的SDGs目標開始了解。田瀨和夫指出,聯合國2015年宣布的「2030永續發展目標(SDGs)」包含17項主要目標、169項細項,看似繁複,但不外四大關鍵:不遺漏任何人(leave no one behind)、人人都活出自己(in larger freedom)、活得好(well-being)、超越世代(the present and future generations)。當企業投身ESG,代表在持續獲利的同時,也讓這個社會變得更美好。

聯合國工作多年的永續顧問田瀨和夫表示,企業做ESG不能只求解決「眼前看到的問題」,「治本」也很重要。記者陳靖宜/攝影

田瀨和夫說,企業做ESG不能只求解決「眼前看到的問題」,「治本」也很重要。例如:許多企業把淨灘視為ESG舉措,但為了避免世世代代「都得淨灘」,更應透過改變生活方式、教育等長期策略,減少塑膠廢棄物。目標看似遠大,但這才是解決問題的關鍵。田瀨和夫建議,可先設定永續目標的達標時間點,再反推回來,思考現在該採行哪些必要措施。

田瀨和夫也指出,SDGs目標涵蓋範圍廣,但非獨立成項,「每個SDGs目標之間,會促成骨牌效應。」他指出,若能找出具關鍵槓桿特性的領域投入,就能進一步連結其他永續目標發展。例如聯合國長年在貧困國家推動營養午餐計畫,短期內可促進孩童的健康福祉,長遠來看,更能促進尊嚴勞動就業。

上述ESG心法並非大企業專利。田瀨和夫舉例,位於東京墨田區的中小企業山口工業(Yamaguchi)積極投入ESG的行為,提高了整個供應鏈的永續發展標準。例如:山口工業研發專利鞣製方法,與當地社區合作生產不含六價鉻(Hexavalent chromium) 的環保皮革;製革時僅使用為防治害蟲或食品用而屠宰的動物皮,兼顧動物福利;並確保公平定價、適當的運輸和配送成本,確保勞工權益等等。

「中小企業不像大企業的組織那麼繁複,更能設下遠大目標,做出改變。」田瀨和夫說。

願景工程基金會舉辦企業ESG實踐論壇交流茶會,田瀨和夫與台灣中小企業主合影。記者陳靖宜/攝影