在ESG大海定錨 永續顧問田瀨和夫：設立長遠目標、找出關鍵槓桿

ESG近年成企業顯學，但該從何做起？永續發展夥伴有限公司執行長田瀨和夫建議，企業設定ESG目標時，眼光得放長遠，從未來達標時間點反推回現在要投入哪些措施，並找出關鍵槓桿領域投入。

願景工程基金會昨（21）日舉辦「企業ESG實踐論壇」，邀請《2030永續企業革命》作者田瀨和夫進行專題演講，談企業如何理解聯合國SDGs目標，進而投入ESG行動。論壇由經理人月刊協辦、永豐金控與政大商學院信義書院共同倡議，以及理律法律事務所理念支持，吸引逾兩百人參與。

願景工程基金會董事長陳冲指出，ESG近年成為台灣企業顯學，金融業對中小企業的支持是關鍵，國內有多家銀行加入赤道原則（Equator Principles），把環境與社會風險納入融資決策。記者陳靖宜／攝影

願景工程基金會董事長陳冲指出，台灣金融業有多家銀行加入赤道原則（Equator Principles），把環境與社會風險納入融資決策，顯示ESG越來越受重視。但中小企業資源不足，想投入ESG往往滿腹心酸。陳冲提到，田瀨和夫兼具政府與產業工作背景，在聯合國任職期間正是「千禧年發展目標（MDGs）」過度到「永續發展目標（SDGs）」的階段，相信可對企業ESG行動帶來啟發。

企業要做ESG，可先從聯合國的SDGs目標開始了解。田瀨和夫指出，聯合國2015年宣布的「2030永續發展目標（SDGs）」包含17項主要目標、169項細項，看似繁複，但不外四大關鍵：不遺漏任何人（leave no one behind）、人人都活出自己（in larger freedom）、活得好（well-being）、超越世代（the present and future generations）。當企業投身ESG，代表在持續獲利的同時，也讓這個社會變得更美好。

聯合國工作多年的永續顧問田瀨和夫表示，企業做ESG不能只求解決「眼前看到的問題」，「治本」也很重要。記者陳靖宜／攝影

田瀨和夫說，企業做ESG不能只求解決「眼前看到的問題」，「治本」也很重要。例如：許多企業把淨灘視為ESG舉措，但為了避免世世代代「都得淨灘」，更應透過改變生活方式、教育等長期策略，減少塑膠廢棄物。目標看似遠大，但這才是解決問題的關鍵。田瀨和夫建議，可先設定永續目標的達標時間點，再反推回來，思考現在該採行哪些必要措施。

田瀨和夫也指出，SDGs目標涵蓋範圍廣，但非獨立成項，「每個SDGs目標之間，會促成骨牌效應。」他指出，若能找出具關鍵槓桿特性的領域投入，就能進一步連結其他永續目標發展。例如聯合國長年在貧困國家推動營養午餐計畫，短期內可促進孩童的健康福祉，長遠來看，更能促進尊嚴勞動就業。

上述ESG心法並非大企業專利。田瀨和夫舉例，位於東京墨田區的中小企業山口工業（Yamaguchi）積極投入ESG的行為，提高了整個供應鏈的永續發展標準。例如：山口工業研發專利鞣製方法，與當地社區合作生產不含六價鉻（Hexavalent chromium） 的環保皮革；製革時僅使用為防治害蟲或食品用而屠宰的動物皮，兼顧動物福利；並確保公平定價、適當的運輸和配送成本，確保勞工權益等等。

「中小企業不像大企業的組織那麼繁複，更能設下遠大目標，做出改變。」田瀨和夫說。

願景工程基金會舉辦企業ESG實踐論壇交流茶會，田瀨和夫與台灣中小企業主合影。記者陳靖宜／攝影