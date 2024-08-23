國有地助攻綠能 財部估裝置容量可達968MW

助攻淨零轉型，財政部國產署今天公布統計，截至今年7月底，配合綠能政策提供了約686公頃的國有地，預估將來可產生的裝置容量，合計大約968MW（千瓩），涵蓋太陽光電、風力發電以及地熱能發電。

國產署今天表示，國有不動產是全民的資產，配合國家政策釋出，並予以活化、創造永續財源，截至今年7月底，配合社會福利政策，在社宅方面，提供85.93公頃國有土地及182筆國有建物，並保留119.65公頃國有土地、3筆國有建物，供主管機關辦理社會住宅的規劃與興辦。

至於長期照顧，國產署指出，協助機關撥用30處國有土地、5處國有房地，及出租1.32公頃國有土地供財團法人、公益社團法人設置私立長照機構，並以改良利用方式，提供4處國有土地、面積10.41公頃，供地方政府規劃引進長期照顧產業；在指定產業公開招標設定地上權方面，也擇定長期照顧服務產業試行，並已公告相關標的。

針對綠能政策，國產署表示，以太陽光電而言，已核發「國有非公用土地提供申請開發意向書」354案，其中屬漁電共生者18案；同時，以委託改良利用、委託經營、標租等方式提供國有不動產，預估分別可挹注裝置容量約190.28MW、420.07MW、約23.73MW。

風力發電方面，國產署指出，針對離岸風電，已就19處風力發電場址核發「海域土地提供申請籌設許可同意書」；其中14處核發「海域土地提供離岸式風力發電系統使用同意書」，7處已商轉，1處同意終止使用。

至於陸域風電委託經營，國產署表示，獲目的事業主管機關核准設置，並已委託經營且契約存續中49案，面積約5.87公頃，預估裝置容量約293.53MW。委託改良利用部分，已簽約並完成招商1案，面積約27.52公頃，作為風機水下基礎製造基地及重件碼頭。

針對地熱能發電，國產署指出，以委託改良利用方式簽約並完成招商1案，委託經營則已簽約5案，面積約18.35公頃，預估裝置容量39.69MW。

國產署表示，未來會積極創造活化國有資產模式，協助產業發展需要，配合國家重要政策提供需用國有土地，以財政支援建設、以建設培養財政。