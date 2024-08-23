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超微研發據點落腳亞灣 賴瑞隆：翻轉南台灣新引擎

中央社／ 高雄23日電

亞灣新創大南方活動今天在高雄舉辦，市長陳其邁證實晶片大廠超微半導體（AMD）落腳亞灣，立委賴瑞隆表示，研發中心進駐亞灣後與產學界合作，將成為翻轉南台灣新引擎。

「Meet Greater South Expo 2024亞灣新創大南方」活動今天在高雄展覽館舉行，市長陳其邁與立委賴瑞隆、「數位時代」發行人何飛鵬、經濟部政務次長何晉滄及美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil H.Gibson）出席。

賴瑞隆表示，AMD設計中心座落高雄亞灣是高雄AI智慧產業重要里程碑，首先是人才培育合作，高科技企業與中山大學、陽明交通大學、高雄大學、高雄科技大學等學校合作培育人才，可望吸引33家台廠共同參與研發，打造產學研合作高雄隊。

其次，亞洲新灣區成為關鍵熱區，AMD研發中心進駐亞灣後，與產學界擴大合作，預計可帶動新台幣150億元新投資，也會帶動商辦及其他商業與生活需求。第三，高雄半導體S廊帶成形與台南密切連接，攜手建立南高產業連線，成為翻轉南台灣新引擎。

陳其邁致詞表示，這次策展以AI為主題，更多商業模式及服務模式的應用將AI產業化，在南台灣形成數位產業鏈，讓高雄成為新創發展引擎重要據點，也成為智慧城市的領頭羊邁向國際。

陳其邁說，市府與數位時代合作不僅是協助新創共思的觀念驗證，同時希望商業模式跟服務模式能夠展開，邁向國際，尤其現在已進入AI 2.0時代，各式新創產業蓬勃發展。數位時代就是一個新創整合平台，期待能夠爭取天使投資人到來，讓更多新創業者有更多機會被看見，找到更多資源及解決方案。

「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方」由市府與「數位時代」聯合主辦，23日到24日於高雄展覽館北館舉辦。這次展會以AI應用為首、5G與雲端解決方案為基礎，展現數位內容與體驗科技、物聯網、綠色科技、行銷科技與新零售、醫療與健康、Web3與區塊鏈等多領域應用。

展會設有2座舞台空間，2天展期將舉行超過15場舞台節目，超過300家參展單位、近30家國際新創企業參與。

賴瑞隆 陳其邁

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