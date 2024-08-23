7月工業生產年增12.3%、連五紅 但傳產回升速度不如預期
經濟部23日發布7月工業生產指數為95.50，年增12.3%，連五紅，且已連四個月雙位數成長。其中，電腦電子光學製品業，年增32.21%，是彈升幅度最大中業別，但傳產的基本金屬、汽車及其零件業則為負成長。今年前七月工業生產年增10.49%，其中製造業增加10.83%。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，傳產回升速度不如預期，又加上颱風淹水部分多在傳產較為集中的中南部地區，因此影響7月工業生產表現。不過，人工智慧（AI）應用需求持續熱絡，持續帶動電子零組件、電腦電子光學製品業雙位數成長。
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