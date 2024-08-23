快訊

長榮航空班機「空橋、機身」疑遭雷擊 松山-虹橋航班延後至晚間起飛

為政治獻金爭議再度道歉 柯文哲嘆誤信認識50年老同學

獨／中信金搶親新光金！傳初期收購目標5成以上 每股逾14.5元

7月工業生產年增12.3%、連五紅 但傳產回升速度不如預期

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部23日發布7月工業生產指數為95.50，年增12.3%，連五紅，且已連四個月雙位數成長。情境示意圖。圖／聯合報系資料照
經濟部23日發布7月工業生產指數為95.50，年增12.3%，連五紅，且已連四個月雙位數成長。情境示意圖。圖／聯合報系資料照

經濟部23日發布7月工業生產指數為95.50，年增12.3%，連五紅，且已連四個月雙位數成長。其中，電腦電子光學製品業，年增32.21%，是彈升幅度最大中業別，但傳產的基本金屬、汽車及其零件業則為負成長。今年前七月工業生產年增10.49%，其中製造業增加10.83%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，傳產回升速度不如預期，又加上颱風淹水部分多在傳產較為集中的中南部地區，因此影響7月工業生產表現。不過，人工智慧AI）應用需求持續熱絡，持續帶動電子零組件、電腦電子光學製品業雙位數成長。

AI 人工智慧 工業生產指數 經濟部

延伸閱讀

7月份公益彩券盈餘82.54億元 挹注政府各項社福支出

備貨潮挹注 7月工業生產指數年增12.3%連5紅

經濟部產業技術司打造南方科技城 促成輝達、仁寶、宏達電等投入研發

經濟部產業技術司打造南方科技城 推動數位、淨零雙軸轉型

相關新聞

颱風、出國人潮衝擊 7月餐飲業營業額轉為負成長

經濟部23日發布，7月批發業、零售業營業額雙創歷年同月新高。其中，零售業年增3.4%、連35紅，為零售業史上最長的正成長...

7月工業生產年增12.3%、連五紅 但傳產回升速度不如預期

經濟部23日發布7月工業生產指數為95.50，年增12.3%，連五紅，且已連四個月雙位數成長。其中，電腦電子光學製品業，...

央行年會加持 金價有望上漲至2600水準

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，美國上一次降息周期開始點是在2019年7月30至31日，在該日期點前的一個月從...

總量管制碳交易 拚2028上路

環境部長彭啟明昨（22）日表示，在碳費制度上路後，希望可建立完整減碳生態系，按此步調，總量管制碳交易估計在2027年研議...

明年中央總預算 規劃撥補勞保1,300億

行政院昨（22）日通過明年度中央政府總預算案，拍板撥補台電1,000億元，台電明年估將轉虧為盈，賺77億元；另也將撥補勞...

從稅收預算看景氣：明年股市、車市、房市將續旺

行政院昨（22）日通過中央政府總預算案，歲入、歲出皆超過3.1兆元，雙創新高。歲入方面，觀察稅課收入，證交稅、特種貨物及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。