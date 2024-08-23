備貨潮挹注 7月工業生產指數年增12.3%連5紅
人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，以及消費性電子新品備貨潮挹注下，經濟部今天公布7月工業生產指數95.5，年增12.3%，7月製造業生產指數為94.84，年增12.97%，皆為連續5個月正成長。
累計今年前7月工業、製造業生產指數分別年增10.49%、10.83%。
經濟部統計處今天公布7月工業與製造業生產指數概況。資訊電子產業方面，受惠高效能運算與人工智慧應用需求熱絡，加上消費性電子新品上市的備貨需求，帶動12吋晶圓代工生產續揚，電子零組件業年增20.12%。
AI應用需求強勁帶動下，推升伺服器及相關組件需求持續暢旺，電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年單月新高，年增32.21%。
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