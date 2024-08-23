經濟部產業技術司打造南方科技城 促成輝達、仁寶、宏達電等投入研發

經濟部產業技術司23日在高雄「2024 Meet Greater South 亞灣創新X新創大南方」中發表南台灣相關科研成果，近3年來在數位及淨零雙軸轉型的帶動下，透過科專已促成南台灣產業投資增加近320億元，創造產值逾430億元。而本次「解密科技寶藏」專區攜手包括工研院、金屬中心、自行車中心等研發法人，加上TREE計畫新創團隊，展出共計30項創新科技成果，期待為產業帶來新解方。

經濟部政務次長何晉滄表示，科技研發的最終目的都是希望能幫產業、生活或社會解決問題，這次遴選出來的成果，有許多都已與南部業者合作落地應用，例如金屬中心協助高雄在地芳生螺絲數位轉型，智慧生產取得歐洲客戶信賴；工研院材化所將鳳梨葉轉化為化妝品原料，也技轉益美化工合作開發產品；而由經濟部支持的新創公司新動智能開發的「智慧充電管理系統」，也已經與高雄港都客運合作，在年底前將服務超過145輛電動巴士！未來技術司也會繼續用創新科技，推升南台灣產業發展，攜手業者打造南方科技城。

除製造業外，產業技術司為完善高雄亞灣區5G AIoT創新科技實證環境，持續聚焦在地產業需求，並結合科專前瞻技術成果帶動高雄產業數位轉型、建立創新生態系，已促成NVIDIA、仁寶電腦（2324）、宏達電（2498）等大廠相繼投入技術研發，成功落地高雄建立研發據點。例如，宏達電以高雄市文化、藝術及娛樂場館為發展基礎，打造融合真實與虛擬世界的「VIVERSE元城市」，不管身處何地，都能以數位分身參加高雄的藝文活動。

新創育成方面，因應政府規劃在2030年達成公車全面電動化的目標，但卻面臨電力供應穩定性的問題，由台灣師範大學衍生的新創團隊—新動智能團隊所開發「智慧充電管理系統」，透過AI精準預測電動車隊的能耗狀況，根據每輛大客車的實際需要自動調節充電樁的功率和時間，解決電動化商用車隊痛點，讓充電樁使用最大化，有效降低充電樁設置成本及延長電池壽命，年初正式在高雄市港都客運電動巴士充電站測試，預計年底前將再加裝5站充電系統，服務逾145輛電動巴士。經濟部產業技術司也將持續以創新科技帶領南部產業轉型，期望以科技推升南台灣發展。