央行年會加持 金價有望上漲至2600水準

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，美國上一次降息周期開始點是在2019年7月30至31日，在該日期點前的一個月從1,400水準上漲至最高1,453水準，在降息後的一個月更進一步漲至最高1,555水準，反映降息前後的金價波動性都非常強，美元走弱下金價在降息憧憬下走勢明顯，在目前歷史高點下相信仍有望進一步漲至2,600美元關口。

楊傲正表示，從日線圖來看，黃金兌美元前天一舉突破關鍵的2,485水準，是反復三次遇阻回跌後終於正式突破的關鍵阻力水準。突破後，金價在2,530水準觸頂，再次刷新歷史新高，目前在高點徘徊。假如受到降息預期提振，金價在技術上有持續向上的潛力，上漲趨勢線和一浪高於一浪形勢也非常完整。

S&P 500方面，日線圖看距離歷史高點只有一步之遙。從整體趨勢來看，S&P 已突破了下行趨勢線，也已收復60和200天線，MACD線即將穿越0軸。

下方支援在5,570、5,530水準和60天線5,450水準附近。進一步突破5,630水準後將有望挑戰5,980水準的歷史高點。

美國聯準會公布7月會議紀要，紀要顯示幾位官員認為7月就已經有合適降息的理由，但絕大多數認為如果經濟數據符合預期，9月放寬貨幣政策可能合適。紀要基本再次確認聯準會將在9月開始降息，美元指數進一步回跌至101.09水準，創年內新低，而英鎊和歐元都創年內新高。

9月18日利率會議前，相信市場將持續加大憧憬今年降息的幅度。

根據CME FEDWATCH，目前市場有高達65.5%概率認為9月將降息25個基點，更有34.5%概率將降息50個基點。至年底，目前市場較大概率認為全年將降息75個基點，並正在加大預期將會降100個基點。

在這個降息幅度預期加大下，美元將有望持續回跌，金價也有望進一步創新高，美股三大指數也有望持續向上並再創新高。

市場聚焦全球央行年會，今年年會的主題是重新評估貨幣政策的有效性和傳導，聯準會主席鮑爾將於台北時間周五晚間10點就經濟前景發表講話，這將是會議的一大亮點。市場目前預期鮑爾將發表對通膨放緩並有望達到2%政策目標充滿信心的看法，同時也會關注勞動力市場疲弱和經濟下行風險等。

市場將希望找到更大線索評估9月降息和全年降息的預期，假如鮑爾看法較為鴿派，相信將可進一步提振降息預期，利好金價和美股。

美國公布非農數據修訂又剛好出了意外，在延遲半小時發布下，3月年度非農人數下修了81.8萬，表明勞動力市場放緩時間可能比先前預期更早，也利好聯準會即將降息的預期。