公股人事黑馬 賈永婕將任台北101董座

台北一○一董事長張學舜將卸任，訂於九月三日舉行董事會改選董事並選出新任董事長，財政部官員昨天表示，行政院已核定由藝人賈永婕以兆豐金控法人代表身分擔任一○一新任董事長。官員說，希望借重賈永婕時尚、經營行銷等專長，且她形象正面、學經歷不錯，又長期投入公益，與一○一形象相當符合。

賈永婕在疫情期間向各界募得市值六千八百萬元、共二五二台流量氧氣導管系統（HFNC）送到全國各醫院，被封為「防疫女神」，她昨天在個人臉書上貼出與台北一○一合照，搭配「人生下半場預備備，迎接新挑戰」文字。她說，五月底接到邀約，「我和老公討論了三天，他一開始有些擔心，覺得我平時太過熱情，沒有任何在商場搏鬥的經驗，但這也是我的優勢，所以他全力支持我往前衝」。

「心情是平靜、開心的，我覺得一○一不只是辦公大樓，也非只是購物中心，我心中真正想的是要如何以此行銷台灣。」她說，心中有各種行銷可能，包括運動、生活、娛樂，就平時接觸的各層面都會想辦法去推廣。被問到有沒有思索以後的生活會如何變化？她說「還沒上班，我真的還不知道」。

國民黨立委羅智強表示，盼為台灣帶來更多正面及善面氛圍；立委李彥秀則稱讚，賈永婕形象與人氣有助提升一○一能見度。