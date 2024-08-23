明年中央總預算 規劃撥補勞保1,300億

行政院昨（22）日通過明年度中央政府總預算案，拍板撥補台電1,000億元，台電明年估將轉虧為盈，賺77億元；另也將撥補勞保基金1,300億元、健保336億元。

行政院表示，明年撥補台電1,000億元，因預估明年售電量增加，電費收入增加，台電將由今年預估的虧損1,887億元，轉為淨利77億元。

針對勞保基金，行政院也決議明年度撥補額度與今年齊平，由公務預算編列1,200億元，加上100億元的疫後特別預算，共1,300億元。

至於健保財務，行政院指出，包含癌症新藥暫時性支付專款、護理人力政策整備計畫、提升醫療院所智慧化資訊機制及罕病藥費等健保總額移列公務項目、公務預算增額負擔健保費等項目，明年將撥補336億元。另外退撫基金也獲撥補194億元，含公教人員120億元、教職人員74億元。

行政院說明，明年總預算編列歲入歲出賸餘209億元，另編列債務還本1,415億元，等於仍須融資調度財源1,206億元，將舉債706億元，並移用過去歲計賸餘500億元。

以政事別觀察明年度總預算，不加計各類特別預算及基金，比重最高的為社會福利支出8,310億元、教育科學文化支出6,050億元次之，其餘依序為經濟發展支出5,386億元，國防支出4,674億元。