從稅收預算看景氣：明年股市、車市、房市將續旺

行政院昨（22）日通過中央政府總預算案，歲入、歲出皆超過3.1兆元，雙創新高。歲入方面，觀察稅課收入，證交稅、特種貨物及勞務稅（俗稱奢侈稅）、所得稅預算數顯著成長，反映出明年股市、車市、房市前景備受看好。

行政院會昨天通過賴政府上任後首次編列的總預算案，歲入共編列3兆1,534億元，年增4,282億元，約增15.7%，各項稅課收入多呈增加。其中證交稅預算編列2,635億元，創新高，年增26.3%；奢侈稅預算編列65億元，亦創新高，年增幅更達133%。

2025年稅收預算數 圖／經濟日報提供

財政部官員說明，明年度預算各項稅目編列增加主要受台灣經濟正在穩健成長影響，且加上目前國際機構預測，皆認為台灣明年景氣佳，在編列明年度預算數時都會納入參考。

以證交稅來看，明年預算數來到2,635億元，官員表示，主要是從今年度日均成交值達5,000億來推估，編列預算數明顯高於今年，每年籌編時都會是以當下交易狀況來推估來年證交稅狀況。財政部統計，今年7 月上市櫃股票日均成交值為5,850 億元，前七月日均成交值為5,087 億元。

奢侈稅部分，明年預算數倍增，官員解釋，預算編列是以近年實徵情形來推估，奢侈稅近年大幅成長，以今年來看，全年預算數僅編列28億元，但截至7月已達39億元，遠遠超標，今年經過檢討，調高明年預算數。

由於奢侈稅主要課徵對象包含銷售價格或完稅價額達300萬元以上的小客車，一定程度上，可反映出豪車市場景氣，奢侈稅預算調高，是否代表看好明年豪車市場展望？官員表示，若以編列預算數來看可以這樣解讀。

另外，綜所稅部分編列7,101億元、營所稅編列1.038兆元，皆成長兩成以上，一部分反映出今年景氣好，帶動明年稅收，另一方面，綜所稅、營所稅中有部分為房地合一稅，預料明年房地合一成長情況不俗。

官員表示，房地合一新制上路後，幾乎每年呈現增加，雖預算書籌編上並未特別拉出，但若從綜所稅及營所稅來看，明年房地合一稅收也可望同步推升。整體而言，可推估明年房、車、股市都有不錯的成長。