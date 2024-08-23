副總統蕭美琴 按讚自動化展

副總統蕭美琴昨（22）日前往南港展覽館參觀「台灣機器人與智慧自動化展」，了解AI及尖端技術在智慧製造應用上的未來發展趨勢，不僅為展會按讚，也以實際行動表達政府支持產業智慧化的決心。

台灣機器人與智慧自動化展21日至24日在南港展覽館舉行，共計1,200家廠商、4,500個攤位參展，規模續創新高。本次展會由台灣智慧自動化與機器人協會（智動協會）與展昭國際企業、台灣區模具公會、經濟日報等單位共同主辦。

昨天展會進入第二天，蕭美琴在經濟部次長連錦漳、台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一等人陪同下到會場參觀。

蕭美琴陸續參觀上銀科技（2049）、國科會智慧機械科技創新館、經濟部科技研發主題館、所羅門、達明機器人、廣運機械、新漢智能、PMC精密機械研究發展中心、台達電子、研華科技等展場攤位。

上銀董事長卓文恒親自介紹公司展出的高精度奈米級定位平台、晶圓移載系統及工業機器人、焊接機器人等產品。研華則說明展出的AioT環境感測、智慧零售及WISE-iEMS智慧能源管理解決方案。

蕭美琴聆聽業者、專家介紹各項展出科技與產品，深入了解AI及尖端技術在智慧製造應用上的未來發展趨勢，也以實際行動表達政府支持產業智慧化的決心。

參展廠商表示，今年展會搭上輝達執行長黃仁勳掀起的AI機器人旋風，參觀的業者及國內外買家增加，現場人氣十足，商機可期。