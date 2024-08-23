總量管制碳交易 拚2028上路

環境部長彭啟明昨（22）日表示，在碳費制度上路後，希望可建立完整減碳生態系，按此步調，總量管制碳交易估計在2027年研議完成、2028年開始實施。另，9月9日將再開碳費審議會，有信心碳費制度年底上路。

彭啟明表示，碳費三子法預計月底公布，企業關心費率，但費率是交由審議會決定，預計9月再開一次會，「我個人希望一次搞定，但再慢一點要一至二次」，但現在對費率的共識很高，年底一定會有結果。

企業擔心碳費上路後的相關申請作業，他指出，環境部持續進行企業溝通，原本外界擔心不知道怎麼寫自主減量計畫等，環境部也都派出團隊協助支援，現在大家都認同碳定價。

至於總量管制碳交易，彭啟明強調，等到碳費上路後，每一家企業開始碳定價後，總量管制碳交易就會變得很容易，目前規劃一至二年內先將碳定價制度上路後，一定會啟動研議總量管制碳交易，環境部先前已研議十年，希望可建立、完成。