聽新聞
test
0:00 / 0:00

總量管制碳交易 拚2028上路

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部長彭啟明昨（22）日表示，在碳費制度上路後，希望可建立完整減碳生態系，按此步調，總量管制碳交易估計在2027年研議完成、2028年開始實施。另，9月9日將再開碳費審議會，有信心碳費制度年底上路。

彭啟明表示，碳費三子法預計月底公布，企業關心費率，但費率是交由審議會決定，預計9月再開一次會，「我個人希望一次搞定，但再慢一點要一至二次」，但現在對費率的共識很高，年底一定會有結果。

企業擔心碳費上路後的相關申請作業，他指出，環境部持續進行企業溝通，原本外界擔心不知道怎麼寫自主減量計畫等，環境部也都派出團隊協助支援，現在大家都認同碳定價。

至於總量管制碳交易，彭啟明強調，等到碳費上路後，每一家企業開始碳定價後，總量管制碳交易就會變得很容易，目前規劃一至二年內先將碳定價制度上路後，一定會啟動研議總量管制碳交易，環境部先前已研議十年，希望可建立、完成。

彭啟明 減碳 生態

延伸閱讀

影／SRF生產和使用將更嚴格 彭啟明：比照歐盟標準

齊柏林基金會攝影獎 彭啓明盼台灣哀愁愈來愈少

承諾碳費年底一定上路 彭啓明曝碳有價時代的終極目標

2030減碳目標 彭啓明盼訂更積極目標

相關新聞

從稅收預算看景氣：明年股市、車市、房市將續旺

行政院昨（22）日通過中央政府總預算案，歲入、歲出皆超過3.1兆元，雙創新高。歲入方面，觀察稅課收入，證交稅、特種貨物及...

賈永婕任台北101董座 財部盼借重行銷、時尚專業

財政部昨（22）日證實，台北101董事長將由知名藝人賈永婕出任，據悉，主要希望借重她在行銷、時尚方面的專業，加上形象良好...

總量管制碳交易 拚2028上路

環境部長彭啟明昨（22）日表示，在碳費制度上路後，希望可建立完整減碳生態系，按此步調，總量管制碳交易估計在2027年研議...

明年中央總預算 規劃撥補勞保1,300億

行政院昨（22）日通過明年度中央政府總預算案，拍板撥補台電1,000億元，台電明年估將轉虧為盈，賺77億元；另也將撥補勞...

副總統蕭美琴 按讚自動化展

副總統蕭美琴昨（22）日前往南港展覽館參觀「台灣機器人與智慧自動化展」，了解AI及尖端技術在智慧製造應用上的未來發展趨勢...

公股人事黑馬 賈永婕將任台北101董座

台北一○一董事長張學舜將卸任，訂於九月三日舉行董事會改選董事並選出新任董事長，財政部官員昨天表示，行政院已核定由藝人賈永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。