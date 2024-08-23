惠譽：台灣面臨3經濟風險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國際信評機構惠譽昨天表示，受惠全球人工智慧（AI）發展，預期台灣今年經濟成長率百分之四，但明年將放緩至百分之二點七；此外，像是主要貿易夥伴經濟成長放緩、AI需求減弱，以及地緣政治情勢緊張與美國總統大選後貿易政策的不確定性，將是台灣接下來要面對的三大經濟風險。

惠譽經濟團隊也分析川普的貿易政策所帶來的影響，指出大幅調高貿易關稅是川普團隊重要的經濟政策之一，若川普勝選並成功實施相關政策，將衝擊包含台灣在內等對美貿易依賴度較高的經濟體，並可能導致全球經濟增速放緩。

惠譽認為，對個別企業衝擊程度將取決於其供應鏈調整能力及產品不可取代性。部分企業可能面臨市場需求放緩、製造及經營管理成本上升的壓力；但同時，供應鏈的成功分散化也可能提升企業的風險抵禦能力和增加供應鏈韌性。

川普 惠譽

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