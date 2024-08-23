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賈永婕任台北101董座 財部盼借重行銷、時尚專業

經濟日報／ 記者邱琮皓徐牧民葉君遠／台北報導
賈永婕在臉書專頁證實將出任台北101董座。圖／擷取自賈永婕臉書專頁
賈永婕在臉書專頁證實將出任台北101董座。圖／擷取自賈永婕臉書專頁

財政部昨（22）日證實，台北101董事長將由知名藝人賈永婕出任，據悉，主要希望借重她在行銷、時尚方面的專業，加上形象良好，也長期投入公益活動，符合台北101形象。

賈永婕昨日也在臉書專頁張貼與台北101的合影，寫下「人生下半場預備備，迎接新挑戰」，間接證實將接下台北101董座。

台北101將於9月3日舉行三年一次的董監事改選，現任董事長張學舜卸任後，賈永婕將以兆豐金控法人代表身分，擔任台北101新任董事長。

賈永婕為1974年出生，現年50歲，為國內知名藝人，曾擔任模特兒、節目主持人等，後來專心經營婚紗事業，業餘也從事三鐵運動，其丈夫為德杰集團董事長王明德之子王兆杰，兩人結婚22年。

賈永婕昨日受訪時表示，是在今年5月接到邀約，想了三天後決定接下，對她來說是一項很大挑戰。

賈永婕表示，她心情平靜，但也是開心的，對她而言，台北101不只是辦公大樓，也不只是購物中心，她心中所想是如何以此行銷台灣。

至於如何行銷台灣？賈永婕說，她心中有各種可能，包括運動、生活、娛樂，就她平時接觸的各種層面，都會設法去推廣。

台北101是台灣地標建築，主要股東包含泛公股的兆豐商銀、中華電信、證交所等，以及日商伊藤忠，其中台灣伊藤忠投資股份有限公司持股37.17％、中聯信託投資15.11％、中華電信11.76％、證交所5.7％、兆豐金控5％。

台北101的營收來自三部分，分別是商場、大樓、觀景台。商場百貨部分，全館營業額去年逾220億元，營業額奪下全台北市百貨公司第一名；營業額年增24.6%，更是全台灣最高。

兆豐金控 台北101 賈永婕

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