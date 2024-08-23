SRF體檢 3成業者可能退場

為強化固體再生燃料（SRF）的製造及使用管理，環境部邀專家學者組成SRF營運體檢輔導團，以兩個月左右體檢完成全國49家製造廠、17家使用廠，預計9月提出體檢報告書，管理辦法也將在體檢報告完成後數月內提出。

環境部長彭啓明透露，在輔導團訪查下，預計約有3成業者可能退場。另資源循環促進法草案目標在年底前預告，明年送立法院審議。

SRF白皮書 年底提出

為去化事業廢棄物，政府近年力推固體再生燃料SRF，卻因排放標準寬鬆、配套不足，引發空汙疑慮。彭啟明表示，SRF的管理必須與國際接軌，預計9月提出體檢報告書並且訂定管理辦法，年底會提出SRF白皮書。

彭啟明也坦言，有些SRF業者在管理上亟待改進，經過這段時間訪查，有2到3成的業者可能因此退場，之後有了管理辦法就能要求業者嚴格分類，管理上也會比照歐盟標準，環境部一定會嚴格監管。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說，業者會選擇退場，主要是因為SRF製造廠不太懂相關規範，加上料源分級制度和採樣檢測規定變得更嚴格，增加管理成本，也影響持續投入的意願。

對於桃園市政府二度發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區入園許可，彭啓明表示，尊重桃市府的作法，桃園市如果有新建SRF廠，將依新的管理辦法管理。

針對資源循環促進法草案，彭啓明說，資促法已討論相當多年，除了法案正在研商外，資源循環零廢棄戰略至2030年每年將創造產值3700億元，循環利用率可達87%，該草案目標今年底完成預告，明年送立法院審議並上路。