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卓榮泰今核定七艘新式潛艦計畫 14年將投2,840億

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院22日通過2025年度中央總預算案，其中，整體國防預算為6,470億元，占GDP約2.45%，外界關注潛艦計畫期程，行政院發言人陳世凱表示，院長卓榮泰已核定潛艦計畫，計畫期程自2025年至2038年，預算約2,840億元，籌建新式潛艦量產艦共七艘。

行政院今日通過明年度中央政府總預算案，其中，整體國防預算6,470億元，占GDP約2.45%；媒體詢問過國防部在潛艦量產的預算是否有納入年預算，國防部表示，有計畫編列到明年預算，但計畫還在審核中。

隨後，陳世凱也透過文字表示，卓榮泰已核定潛艦計畫，計畫期程2025年至2038年，預算約2,840億元，籌建新式潛艦量產艦共七艘，政府會秉持維護印太地區和平穩定的決心，持續提升國防實力，落實機艦國造等政策，打造韌性台灣，守護主權。

卓榮泰 國防 國防部 潛艦

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