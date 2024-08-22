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助宗教團體不動產審認 內政部拚年底輔導1000家

中央社／ 台北22日電
內政部次長吳堂安。圖／聯合報系資料照片
內政部次長吳堂安。圖／聯合報系資料照片

內政部次長吳堂安今天表示，宗教團體不動產審認申請期限延長2年後，已協助769家宗教團體申請，未來2年可再協助360家宗教團體申請，盼今年底前完成輔導1000家提出申請的階段目標。

內政部部務會報今天安排宗教及禮制司，報告「提升宗教團體不動產權利歸屬審認輔導成效及精進措施報告」。

吳堂安在會後記者會表示，總統賴清德8月7日公布施行「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」修正條文，將申請期限由2年延長為4年，為持續協助宗教團體申辦不動產權利歸屬審認，請宗教司持續積極與地方政府協力，深入鄉里召開北中南東區研討座談會。

吳堂安指出，暫行條例施行這2年來，透過放寬文件審查的採認原則、降低申請門檻、辦理說明會、為地方政府爭取獎助經費等措施，協助宗教團體申請不動產權屬審認，已累計協助超過769家宗教團體提出申請，約占有不動產借名登記情形2323家宗教團體數量的1/3，協助超過664筆不動產完成更名登記、1582筆不動產完成限制登記。

吳堂安說明，目前全國總共約2323家宗教團體有不動產借名登記情形，據地方政府調查資料，宗教團體無意願申請、登記名義人不同意申請、無正常運作以致無法申請的宗教團體家數約有1194家。

吳堂安提到，因此預估除已協助769家宗教團體申請外，未來2年可再協助360家宗教團體提出申請，並期許在今年底前，完成輔導1000家提出申請的階段目標。

吳堂安強調，內政部會攜手地方政府，積極協助宗教團體釐清並解決複雜的不動產權屬問題，呼籲宗教團體把握2年延長期限，申請不動產權利歸屬審認，以保障自身權益。

內政部 吳堂安 門檻

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