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獨／「考慮3天決定迎接挑戰」 賈永婕親曝接任台北101董事長原因

財政部證實了！台北101董事長由她出任 賈永婕曬美照：迎接新挑戰

財政部證實了！台北101董事長由她出任 賈永婕曬美照：迎接新挑戰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
賈永婕在臉書專頁證實將出任台北101董座。圖／擷取自賈永婕臉書專頁
賈永婕在臉書專頁證實將出任台北101董座。圖／擷取自賈永婕臉書專頁

財政部官員22日證實相關公文已經核出，台北101董事長將由賈永婕出任。賈永婕也在臉書專頁發布與台北101的合影，發文「人生下半場預備備，迎接新挑戰」。

台北101將於9月3日舉行三年一次的董監事改選，傳出現任董事長張學舜卸任後，由賈永婕出任台北101董座。對此，財政部也證實公文已經核出。

賈永婕為國內知名藝人，曾擔任模特兒、節目主持人等，後來專心經營婚紗事業，業餘也從事三鐵運動，其丈夫為德杰集團董事長王明德之子王兆杰，兩人結婚22年。

國內2021年爆發COVID-19疫情時，賈永婕因號召各界友人募款，捐贈330台國內第一線醫療院所高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），因此獲得「抗疫女神」、「抗疫美少女」等封號，並於2022年5月成立「台灣永婕美少女慈善協會」，投入關心偏鄉兒少等公益活動。

台北101 董事長 財政部 賈永婕

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