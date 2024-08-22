召開健康台灣委員會 賴總統：衛福部明年整體預算3,702億

賴總統22日召開健康台灣委員會，會前致詞時提到，明年度衛福部的整體預算，比今年度增加318億元，達到3,702億元；當中預計投入607億元，來擴大醫療及照護的投資。而在健保點值上，關注健保「點值」，也要展現健保「價值」。政府會持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值，持續優化健保財務，提升健保的效率和品質。我們也期待，跟大家一起努力，讓健保永續發展，台灣醫療更平權。

賴總統致詞全文如下：

競選期間，就不斷思考，有別於歷任總統，我能為人民做出什麼不同的貢獻。他出身醫界，應該發揮醫療專業，跟各界一起努力，打造「健康台灣」。健康是基本人權，更是普世價值。健康促進的議題，不只是涉及一個國家人民的福祉，更攸關全人類的生存發展。台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系，帶來貢獻。未來，還有嚴重影響健康的癌症、來源不明的跨國傳染病、具備抗藥性的超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，台灣都必須積極面對。更有信心，跟世界各國分享對策和經驗，讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

感謝成大醫院教授陳志鴻，在今年3、4月，籌組「健康台灣推動聯盟」的五場分區論壇和全國論壇，共有超過1,200位全國各地醫療界的朋友，參與論壇並提供意見。我和行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，也應邀全程參與全國論壇。並感謝在這個過程中，來自各領域專家的建言，成為我們520上任後推動政策的重要參考。所有寶貴的意見，也匯集在今天大家桌上的，《健康台灣推動元年建言書》，將是我們未來行動的堅實基礎。

要推動「健康台灣」，也要落實「均衡台灣」。因此，今天成立的「健康台灣推動委員會」，不只橫跨了各領域的專業，更兼顧了北中南東的區域均衡，來更加落實台灣的醫療平權。也謝謝在場的9位顧問，包括北部的吳明賢院長、陳威明院長、程文俊主委、邱冠明院長、張鴻仁召集人；中部的陳穆寬總院長；南部的林聖哲院長、余明隆校長，以及東部的林欣榮院長。因為各位的參與，讓我們更能瞭解全國各地的意見。

而「健康台灣」的目的，就是要提升國人平均餘命，同時，降低不健康年數，並且，要兼顧身心靈的健康，因此，我們的20位委員，來自各項專業領域，像是智慧醫療領域的陳適安院長、兒童精神醫療領域的高淑芬副院長、專攻長照及醫療結合的詹鼎正院長、以及新興傳染病專業的沈靜芬主任。也邀請了蔡森田教授，為優化醫療及健保永續，提供建言，也邀請了，周慶明理事長和黃振國理事長，持續推動「大家醫計畫」，和反映基層醫療的問題。

還有，提出「三高一腎888防治計畫」的李貽恒理事長、兒童健康專業的倪衍玄理事長、婦女醫療領域的黃建霈秘書長，關注社區營造的洪德仁理事長。以及癌症防治領域的沈延盛院長、精神及心理醫療專業的蘇冠賓教授、流行病學專家何美鄉研究員、生醫和再生醫療專長的謝清河教授。

包括，營養與全齡健康專業的郭素娥理事長，以及推動全民運動健康促進的簡文仁副理事長，也都加入行列。我也要感謝林德文理事長的參與，我們為原住民族朋友的健康福祉，共同努力。

另外，在政府部門，有國發會劉鏡清主委、教育部鄭英耀部長等兩位部會首長投入，並且由衛福部邱泰源部長，擔任執行秘書；健保署石崇良署長，則是擔任副執行秘書。整體委員會的成員，有超過百分之80，來自民間各界，我們也會持續集結各方的力量，共同促進全民健康生活，提升全齡照顧。

今天第一次會議，衛福部將報告兩項主題：第一是，「健康台灣願景規劃」，說明台灣當前的挑戰和機會，以及行動藍圖，第二是，「健保永續—改革與優化」。明年，全民健保開辦將滿30年，健保是台灣的驕傲，因為有健保，國人才能免於因病而貧、因貧而病的惡性循環。從2020年開始，國人對健保的滿意度都超過9成。

同樣在明年，台灣將進入「超高齡社會」，也就是每5個人當中，就有一名65歲以上的長者，再加上各式新藥、新科技的發展，以及國人對優化醫療執業環境的期待，健保的運作上，在各方面的挑戰，會越來越大。健保的核心價值，是醫療平權、全民互助。唯有健保永續經營，全民才能獲得更好的照顧。

我們關注健保「點值」，也要展現健保「價值」。政府會持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值，持續優化健保財務，提升健保的效率和品質。我們也期待，跟大家一起努力，讓健保永續發展，台灣醫療更平權。

也向大家報告，明年度衛福部的整體預算，比今年度增加318億元，達到3,702億元；當中預計投入607億元，來擴大醫療及照護的投資，打造「健康台灣」。我們在中央總預算，新增了「健保財務協助方案」，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」，以及推動「提升醫療院所智慧化資訊機制」，來改善醫事人員的工作環境。我們也將啟動「健康台灣深耕計畫」，投入經費支持全國各級醫療機構，培育人才，以及發展智慧醫療。

許多癌症病友關心的「癌症新藥基金」，我們明年會以公務預算50億元，撥入健保基金，預計2026年達到100億元的規模。我們也將推動「第五期國家癌症防治計畫」，並且從明年起，癌症篩檢預算增加40億元，達到68億元，來提升癌症篩檢率。我要告訴大家，這些預算、項目的籌編，都代表政府打造「健康台灣」的決心。上任以來，政府針對提升護理人力，以及促進民眾的心理健康，都展開計畫和方案，也啟動了「在宅急症照護試辦計畫」，提供長照和醫療的整合性服務。

要再次感謝在場的各位先進參與，我也要跟國人朋友報告，「健康台灣」，不是口號，已經化為我們的具體行動！這些，都是新政府團隊，上任不到100天，所具體落實的，紮紮實實的行動。相信，有各位委員、顧問的支持和參與，透過廣納建言、多元對話、凝聚共識，我們打造「健康台灣」的行動，會更符合社會的期待，我們實現願景的腳步，也會走得更快、更穩，謝謝大家！