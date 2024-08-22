受畢業生求職季影響 7月失業率升至3.45%、創24年同期最低

畢業季到來，主計總處今天發布7月失業率3.45%，較6月上升0.06個百分點，連續2個月上升，但仍創下24年同月最低；經季節調整後的失業率為3.34%，與6月持平。主計總處表示，因畢業生投入尋職，7、8月失業率會上升，9月應會回降，目前失業情勢穩定。

7月就業人數為1161.1萬人，較6月增加2.3萬人、0.20%，與去年同月比較，增加6.8萬人、0.59%。不過其中因為經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係），致周工時未達35小時者為17.5萬人，較上月增加1.4萬人，較去年同月則減少2.3萬人。官員表示，周工時未達35小時者，疫情前約在18萬至22萬人，目前低於疫情前水準。

主計總處統計，7月失業率為3.45%，較上月上升0.06個百分點，為24年來同月最低，較去年同月降0.11個百分點。1至7月失業率平均為3.37%，較上年同期下降0.15個百分點。

7月失業人數41.5萬人，月增9千人、2.13%。主計總處表示，7月受應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加5千人，因對原有工作不滿意而失業者也增加4千人。不過若與去年同月比較，失業人數則減少1.1萬人、2.63%，失業情勢尚稱穩定，

按年齡層觀察，15至19歲者失業率9.12%，20至24歲者12.13%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高；25至29歲者失業率為5.87%，30至34歲者3.37%。