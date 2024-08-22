許舒博：供電若有區域選擇性 天下會大亂

基本工資即將調整，商總理事長許舒博表示，這是既定政策，但缺工才是更值得重視的問題，日前也把日本如何處理缺工問題的相關資料都提供給勞動部長何佩珊。

許舒博也說，基本工資調整也不要有太多爭端，勞團與資方要平心靜氣的討論，且勞保中政府的負擔也要提供，不要每次調整，重擔都落在企業身上。對此，何佩珊也允諾，接下來會召開全國性會議，與商業團體面對面溝通。

電價審議委員會9月將舉行，許舒博則說，近幾年高科技產業對於GDP貢獻高，但國際消費市場低迷，很多傳統產業並未獲益，因此電價調整還是要看產業別。

許舒博也認為，服務業的漲價幅度要降低，且基層民眾的生活壓力大，民生用電希望暫時不要動，如果台電還是有虧損，就以補助方式進行。

此外，許舒博也強調，多元發電方案還是要重視，台灣沒有多少能源選項，不能「這個不要，那個不要」。他更說，政府說北部電不夠，AI廠不能設在北部，這對北部也不公平，每個區域都應該要有穩定的供電，企業發展都需要電力，供電有區域選擇性，那天下會大亂。