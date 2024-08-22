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帶團訪歐招商 龔明鑫證實月底率跨部會前往

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院秘書長龔明鑫今天證實，本月底將率跨部會組團出訪歐洲。圖／聯合報系資料照片
行政院秘書長龔明鑫今天證實，本月底將率跨部會組團出訪歐洲。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）前進德國設廠後，據傳台灣半導體產業界將於下周攜手官方前進歐洲考查，行政院秘書長龔明鑫22日證實，本月底將率跨部會組團出訪歐洲，爭取協助台灣業者打入歐洲半導體發展產業鏈，他指出，歐洲幾個國家的半導體發展，正需要建置很好的供應鏈體系，對台灣廠商而言應該是很好的發展機會。

龔明鑫今日出席行政院會記者會時表示，早在2021年他就帶團訪問中東歐，隨後啟動了台灣跟中東歐國家的產業合作、科技合作以及人才交流的機制性計畫，去年也進行第二次，今年則是第三次，相關交流已經按照既有機制在運作中。

龔明鑫說，8月底預計與國發會、國科會、經濟部等相關部會跨部會組團訪歐，今年主要重點是關注半導體供應鏈，因為歐洲幾個國家的半導體發展，正需要建置很好的供應鏈體系，對台灣廠商來講也是很好的發展機會，因此想看看是否有機會可以落地。

半導體 國發會 龔明鑫

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