蕭副總統參觀機器人與智慧自動化展 支持產業智慧化
副總統蕭美琴今天前往南港展覽館參觀「台灣機器人與智慧自動化展」，以實際行動表達政府支持產業智慧化的決心。
台灣機器人與智慧自動化展21日至24日在南港展覽館舉行，蕭副總統今天上午10時許抵達，在經濟部次長連錦漳、台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一等人陪同下參觀，沿途受到廠商與觀展民眾的熱情歡迎。
蕭副總統先後參觀上銀科技、國科會智慧機械科技創新館、經濟部科技研發主題館、所羅門、達明機器人、廣運機械、新漢智能、PMC精密機械研究發展中心、台達電子、研華科技等展場攤位。蕭副總統聆聽業者、專家介紹各項展出科技時，不時提出相關問題詢問。
總統府發布新聞稿指出，蕭副總統此行了解人工智慧（AI）及尖端技術在智慧製造應用上的未來發展趨勢，以實際行動表達政府支持產業智慧化的決心。
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