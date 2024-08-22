Way South國際論壇 發掘在地新創國際商機

為因應新創國際化發展需求與趨勢，由經濟部中小及新創企業署指導，亞灣新創園舉辦一項「2024亞灣新創園Way South新創國際論壇」，邀請包括新加坡、印尼、菲律賓、越南等國際創育機構夥伴與我方專家一同倡議新南向商機，並與新加坡指標創育機構ACE安排策略合作夥伴儀式，除了展現我方持續深化東協市場之信心，也希望藉由論壇讓學界與產業溝通，發掘與我國南部產業合作及落地的機會。

這次論壇以「數位技術新創力、韌性營運大南方」為主題，現場吸引了數十位新創、企業大廠及投資人共襄盛舉，探討包括智慧城市及永續發展等熱門議題。最後更安排10家國際新創Pitch分享，論壇期間亞灣新創園也迎接來自印尼及菲律賓兩國的新創團，深度發掘與在地企業合作的機會。