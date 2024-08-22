Way South國際論壇 發掘在地新創國際商機
為因應新創國際化發展需求與趨勢，由經濟部中小及新創企業署指導，亞灣新創園舉辦一項「2024亞灣新創園Way South新創國際論壇」，邀請包括新加坡、印尼、菲律賓、越南等國際創育機構夥伴與我方專家一同倡議新南向商機，並與新加坡指標創育機構ACE安排策略合作夥伴儀式，除了展現我方持續深化東協市場之信心，也希望藉由論壇讓學界與產業溝通，發掘與我國南部產業合作及落地的機會。
這次論壇以「數位技術新創力、韌性營運大南方」為主題，現場吸引了數十位新創、企業大廠及投資人共襄盛舉，探討包括智慧城市及永續發展等熱門議題。最後更安排10家國際新創Pitch分享，論壇期間亞灣新創園也迎接來自印尼及菲律賓兩國的新創團，深度發掘與在地企業合作的機會。
亞灣新創園成立迄今，陸續透過新創國際交流計畫，協助我方新創拓銷海外市場，透過本次論壇的成功舉辦，不僅展示了亞灣新創園在推動國際創新交流方面的努力，也為台灣新創進軍東南亞市場提供了更多資源和機會，扮演南台灣新創生態的領頭羊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言