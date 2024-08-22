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惠譽信評：台灣經濟下半年有三大風險要注意

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
惠譽信評亞太區主權評等主管Thomas Rookmaaker（左起）、惠譽信評亞太區保險評等副總經理吳傑佩、惠譽信評亞太區非銀金融機構評等主管李信佳、惠譽信評亞太區中國企業研究資深副總經理黃筱婷，出席「譽看台灣2024」 論壇。記者林宸誼／攝影
惠譽信評亞太區主權評等主管Thomas Rookmaaker（左起）、惠譽信評亞太區保險評等副總經理吳傑佩、惠譽信評亞太區非銀金融機構評等主管李信佳、惠譽信評亞太區中國企業研究資深副總經理黃筱婷，出席「譽看台灣2024」 論壇。記者林宸誼／攝影

惠譽信評亞太區企業評等資深副總黃筱婷今日表示，台灣傳產行業未來主要面臨的風險，包括能源轉型趨勢下的資本支出、中國大陸需求不振導致的供給過剩、美國貿易政策潛在的轉變與風險等三大壓力

她也分析，鋼鐵、建築材料及公用事業等產業，由於碳排放量大面臨較大的轉型壓力，許多公司需要增加資本支出來推動低碳活動，包含改變生產方式或加大對可再生能源的布局及使用，較大的資本支出可能會導致公司的負債率上升，進而降低財務靈活度。

惠譽亞太區主權評等主管魯克梅克爾（Thomas Rookmaaker）看好，台灣受惠全球人工智慧（AI）發展，預期台灣今年經濟成長率4%，明年將放緩到2.7%，她並分析，AI產品出口與投資動能應可持續支撐經濟成長，抵銷傳統製造業需求相對低迷的影響。

此外，像是主要貿易夥伴經濟成長放緩、AI需求減弱，以及地緣政治情勢緊張與美國總統大選後貿易政策的不確定性，將是台灣接下來要面對的三大經濟風險。

惠譽上週出具台灣長期主權信用評等為「AA」，展望穩定。魯克梅克爾表示，AA背後反映強勁的外部融資、審慎的財政管理以及具競爭力的經營環境，但因台灣是較小型、依賴出口的開放型經濟體，確實比較容易受到外部需求衝擊。

惠譽經濟團隊也分析川普的貿易政策所帶來的影響，指出大幅調高貿易關稅是川普團隊重要的經濟政策之一，若該團隊勝選並成功實施相關政策，將衝擊包含台灣在內等對美貿易依賴度較高的經濟體，並可能導致全球經濟增速放緩。

惠譽認為，對個別企業的衝擊程度將取決於其供應鏈調整能力、以及產品的不可取代性。部分企業可能面臨市場需求放緩、製造以及經營管理成本上升的壓力；但同時，供應鏈的成功分散化也可能提升企業的風險抵禦能力和增加供應鏈韌性 。

壓力 惠譽 資本支出

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