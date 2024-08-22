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政院拍板明年撥補項目 勞保、台電、健保皆入列

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院今（22）日通過「114年度中央政府總預算案」。（余弦妙攝）
行政院今（22）日通過「114年度中央政府總預算案」。（余弦妙攝）

行政院22日通過「114年度中央政府總預算案」，明年度歲入編列3兆1,534億元，歲出3兆1,325億，歲入歲出共賸餘209億元，這是2020年度歲入、歲出睽違22年達到平衡後，再次於總預算案產生賸餘。其中在撥補細項，台電明年撥補1,000億、勞保基金則是撥補1,300億、健保財務撥補336億。

根據主計總處所編列的預算上，明年將針對台灣電力公司給予撥補1,000億元，不過由於電價在今年四月已經調漲，預估明年售電量將所有所增加，電費收入也會增加，台電虧損也將由1,887 億元轉為淨利77 億元。

此外，對於即將面臨破產的勞保基金，主計總處也決議明年度的撥補額度與今年齊平，由公務預算編列1,200億元，再加上100億的億後特別預算，共計1,300億元，也正好符合先前勞動部長何佩珊的預期額度。

至於健保財務狀況，主計總處說明，包含癌症新藥暫時性支付專款、護理人力政策整備計畫、提升醫療院所智慧化資訊機制及罕病藥費等健保總額一列公務項木、公務預算增額負擔健保費等項目，明年將撥補336億元。

行政院在此次編列預算上也有針對退撫基金金行撥補，經參考第八次精算報告、銓敘部及教育部按20年估算之撥補數，114年度編列194億元，撥補退撫基金，公教人員120億元、教職人員74億元。

健保 勞保基金

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