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惠譽估台灣今年經濟成長率4% 示警3大風險

中央社／ 台北22日電

國際信評機構惠譽今天表示，台灣受惠全球人工智慧（AI）發展，預期台灣今年經濟成長率4%，明年放緩到2.7%，並提出3大下行風險，包含主要貿易夥伴經濟成長放緩、AI需求減弱與地緣政治風險等。

惠譽信評（Fitch Ratings）今天上午在台灣舉行論壇記者會。

惠譽亞太區主權評等主管魯克梅克爾（ThomasRookmaaker）表示，台灣近期受惠AI蓬勃發展，帶動高科技產品出口成長，惠譽預測台灣今年國內生產毛額（GDP）成長率從去年1.3%提升到今年的4%。

魯克梅克爾分析，明年GDP成長率可能放緩到2.7%，仍屬相當強勁水準，畢竟出口成長不太可能一直維持高成長，但預期AI產品出口與投資動能應可持續支撐經濟成長，抵銷傳統製造業需求相對低迷的影響。

惠譽指出，台灣經濟成長前景可能面臨3大下行風險，第1為台灣主要貿易夥伴經濟成長大幅放緩，像是美國經濟成長放緩的影響；第2為AI需求減弱，第3為地緣政治緊張局勢與美國總統大選後貿易政策的不確定性。

惠譽上週確認台灣長期主權信用評等為「AA」，展望穩定。魯克梅克爾表示，AA背後反映強勁的外部融資、審慎的財政管理以及具競爭力的經營環境，但因台灣是較小型、依賴出口的開放型經濟體，確實比較容易受到外部需求衝擊。

相對於高科技業表現亮眼，惠譽亞太區企業評等資深副總經理黃筱婷表示，台灣傳統產業比較辛苦，可能面對3項壓力，一是能源轉型下的資本支出壓力，二是中國需求不振導致供給過剩風險，三是美國貿易政策潛在的轉變與風險。

黃筱婷指出，美國共和黨籍候選人川普團隊提到要大幅提高關稅，雖然主要針對中國，但以先前中美貿易戰經驗來看，多數成本可能是美國當地消費者、進口商承擔，民眾也可能因產品價格上揚而減少開支，導致消費需求放緩，台灣雖然不是政策主要針對對象，但台美貿易倚賴程度高，仍可能對台灣有較大的經濟衝擊。

金管會今年開放保險業設立特殊目的公司（SPV）海外發債籌資，惠譽亞太區保險評等資深副總經理吳傑佩表示，國泰人壽已成功發了6億美元債券，實際上國壽沒有很迫切資本需求，但這次國壽到海外發債，評等公司對此評價很正面。

吳傑佩分析，一方面業者可以有多元籌資管道、優化資本結構，二來可以讓更多國際投資者了解台灣壽險公司，以國壽經驗來看，包括香港、新加坡、歐洲的投資人都對台灣壽險業更有興趣。不過，海外發債未必適合每家公司，仍要看業者的風險管控能力而定。

AI 惠譽 美國經濟

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