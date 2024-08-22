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陳泰銘成中嘉上層股東 NCC設防火線
三立入股中嘉案，引發媒體壟斷疑慮，NCC（國家通訊傳播委員會）要求中嘉上層股東泓順投資必須在八月底前提出新投資人名單。NCC委員會昨以附款方式同意泓順投資所提投資人名單，並預定於八月三十一日前完成交割，NCC也證實，泓順提出的投資人新名單中，以國巨董事長陳泰銘為最大股東，然因陳也是鏡電視最大股東，NCC在附款條件中設防火牆，避免壟斷嫌疑。
針對此案，國巨公司表示，這是屬於董事長的個人事務領域，公司無法回應。
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