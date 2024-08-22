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最低工資下月擬調 卓揆喊企業加薪
最低工資審議會將在九月四日召開，是最低工資法上路後首次召開，不排除將連九年調漲，行政院長卓榮泰昨天表態支持企業實施加薪，「我們一方面對軍公教人員實質加薪，下個月也會考慮最低薪資，要如何合理地調整，所以還是要附帶一句，也拜託各位能夠產業能夠一併來加薪，讓國家經濟發展成果讓全民共享」。
卓榮泰指出，驅動創新才能普惠大眾，創新後研發的產品要能全民共享，就像台灣經濟發展的果實也應由全民共享，政府幫助高科技業繼續在國際上領先，也協助中小微企業實質轉型。
針對首次最低工資審議會，外界充滿期待，日前全產總新理事長戴國榮就呼籲，最低工資至少漲百分之四。
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