聽新聞
test
0:00 / 0:00

最低工資下月擬調 卓揆喊企業加薪

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

最低工資審議會將在九月四日召開，是最低工資法上路後首次召開，不排除將連九年調漲，行政院長卓榮泰昨天表態支持企業實施加薪，「我們一方面對軍公教人員實質加薪，下個月也會考慮最低薪資，要如何合理地調整，所以還是要附帶一句，也拜託各位能夠產業能夠一併來加薪，讓國家經濟發展成果讓全民共享」。

卓榮泰指出，驅動創新才能普惠大眾，創新後研發的產品要能全民共享，就像台灣經濟發展的果實也應由全民共享，政府幫助高科技業繼續在國際上領先，也協助中小微企業實質轉型。

針對首次最低工資審議會，外界充滿期待，日前全產總新理事長戴國榮就呼籲，最低工資至少漲百分之四。

加薪 卓榮泰 軍公教

延伸閱讀

苦主現身說法 謝金河、楊繡惠、許貴雅任政院打詐大使

主持行政院永續會 卓榮泰：2030年前投入9千億續推綠能

台東凱米風災重建工程 中央採「即報即審」加速撥補

綠喊防陸滲透 李孟諺卻出軌陸配 立委質疑自拍外流很可疑

相關新聞

房市熱爆 央行促國銀「降溫」

房市熱到央行看不下去，七月調升存款準備率一碼，試圖緊縮市場資金，但效果有限，總裁楊金龍親自出馬，八月十二日至二十一日分批...

三三會改選 三大金控新一代入列

三三會昨日召開第九屆第一次會員大會。會中選出第九屆理監事，並隨即召開理監事聯席會。其中，中信金控董事辜仲諒、國泰世華銀行...

新北核定 核2室外乾貯場可蓋了

原預定2017年完工的核二廠室外乾貯設施卡關多年，終於可以動工。今年6月，台電與新北市政府完成行政調解，台電昨說，已收到...

台綜院電力景氣指數 7月黃紅燈

台灣綜合研究院昨發布二○二四年七月台灣EPI電力景氣指數，由於各產業景氣穩健復甦下，全國整體產業用電持續攀升，其中高壓以...

最低工資下月擬調 卓揆喊企業加薪

最低工資審議會將在九月四日召開，是最低工資法上路後首次召開，不排除將連九年調漲，行政院長卓榮泰昨天表態支持企業實施加薪，...

陳泰銘成中嘉上層股東 NCC設防火線

三立入股中嘉案，引發媒體壟斷疑慮，NCC（國家通訊傳播委員會）要求中嘉上層股東泓順投資必須在八月底前提出新投資人名單。Ｎ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。