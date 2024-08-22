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台綜院電力景氣指數 7月黃紅燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

台灣綜合研究院昨發布二○二四年七月台灣EPI電力景氣指數，由於各產業景氣穩健復甦下，全國整體產業用電持續攀升，其中高壓以上用電量較去年同期成長百分之一點○三，主因AI（人工智慧）、高效能運算等新興應用持續熱絡，半導體業及電腦、電子及光學製品業用電量均創下歷年新高，加上傳統產業溫和復甦，整體產業電力景氣燈號連續三個月呈現揚升的黃紅燈。

台綜院認為，AI題材長期發酵趨勢不變，下半年相關供應鏈與產業前景樂觀。在各產業景氣穩健復甦下，整體產業用電量創兩年以來新高，且外銷訂單連續五個月正成長，國內景氣展望樂觀看待，預測二○二四年七月經濟成長率為百分之三點八。

台綜院指出，半導體產業產能不斷成長擴充，七月全國產業用電量較去年同期成長百分之一點二七，其中製造業用電成長百分之一點○八，服務業用電成長百分之一點九九。

半導體業部分，因AI、5G、高效能運算等應用強勁需求，先進製程、先進封裝、AI族群引領整體產業持續擴增成長，七月半導體業用電量再創歷史新高，占全國產業用電量比例高達百分之二十三點五，用電量較去年同期成長百分之三點一，電力景氣燈號連續三個月呈現揚升的黃紅燈。

但鋼鐵業因大陸經濟下滑，房地產景氣蕭條，鋼市需求大幅縮減，加上中國大陸低價鋼品擾亂市場機制等利空衝擊，致七月用電量大幅滑落。

半導體 景氣燈號

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