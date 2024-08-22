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三三會改選 三大金控新一代入列

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

三三會昨日召開第九屆第一次會員大會。會中選出第九屆理監事，並隨即召開理監事聯席會。其中，中信金控董事辜仲諒、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰，以及新光人壽副董事長洪士琪等三大金控新一代，都進入新一屆理事會。

台玻集團董事長林伯豐連任三三會第九屆理事長。副理事長由台聚公司董事長吳亦圭、大成長城董事長韓家宇，以及鴻海公司獨立董事（東京之星銀行董事長）黃清苑擔任，常務監事由麗寶集團董事長吳寶田擔任。

林伯豐在致詞中解釋，本屆理監事成員新增多位青年企業家，期望透過傳承與創新，為三三會注入新的發展動力。

林伯豐昨日並表示，未來將繼續為企業發聲，提出政策建議，提供政府施政參考，期盼政府能建構良好的經營與投資環境，鼓勵創業和創新投資，以提升企業在全球的競爭力和創造更多就業機會。

未來也將繼續扮演鏈結台日經貿合作的關鍵角色，進行台日技術研發及人才培育的合作。

另外，林伯豐特別呼籲推動兩岸經貿交流，他說，三三會將配合政府的兩岸經貿政策，繼續組團前往大陸參訪，了解台商在大陸投資的政策方向，並協助台商提升經營獲利環境。

林伯豐 董事長

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