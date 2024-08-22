冷眼集／限貸令惹民怨 銀行兩難

史上規模最大的房貸「限貸令」從七月起已席捲整個金融圈，恐怕直至年底，愈來愈多房貸戶將求貸無門，尤其央行日前再找國銀喝咖啡，要對整個不動產放款總量管制，對房貸戶更雪上加霜。

昨日罕見傳出財政部、金管會集體出動調查八大行庫、全體國銀是否有「限貸令」，據了解是因這場「房貸之亂」已驚動政院出手，不能讓銀行的不動產管制，反而引發民眾買房自住卻求貸無門、傷害居住正義。

台灣金融市場這幾年來陸續歷經防疫保單之亂、ETF之亂，最新的是房貸之亂，尤其首購族更受衝擊。然而房價不斷高漲，也引發立委質疑是否國銀不動產放款太集中，推高房價，央行因此出面約談全體國銀，要求對不動產放款進行總量管制。

這一管茲事體大，尤其八大行庫頭上公婆最多，包括財政部、金管會、央行。其中，央行要求總量管制，把不動產放款水位下降，但財政部和金管會不希望看到「限貸令」引發民怨，夾處於央行、財政部之間「左右手不同調」，令行庫不知如何是好。

據了解，房貸求貸無門的申訴案在金管會已躍為近期來申訴最多的案件，傳出使財政部調查八大行庫。金管會也出手調查全體國銀為民怨「止血」。一家大型行庫主管私下直言，總量要減降，在有限額度裡「當然是放給收益率高的！」

由於土建融利率比房貸利率高得多，倘若有資源，一定往土建融集中，但如此一來更排擠房貸資金，尤其首購族房貸利率最低，特別是青安房貸，恐怕首當其衝。

另兩個現象，在於由於銀行法第七十二條之二限制，以及風險性放款對資本適足率管控影響，一是已發生有銀行放審已差不多要核准的土建融案，建商突然獲銀行通知撤件；二是建商的整批性分戶房貸，原本要參與的銀行臨時「抽腿」，原因在於不動產放款資金緊縮，結果建商竟要客戶「自己想辦法找銀行」，讓購屋民眾傻眼，恐怕又將掀起另一場台灣「房貸之亂」。

央行要作總量管制，應個別檢視銀行對自用住宅房貸，以及其他不動產放款，比重各占多少。總量管制政策一出，傷害最深的，反而是首購族。

雖然新青安早已成眾矢之的，但行庫主管預期，如今的「限貸令」恐使新青安的新申請案及核貸案，會繼續減少。