房市熱爆 央行促國銀「降溫」

房市熱到央行看不下去，七月調升存款準備率一碼，試圖緊縮市場資金，但效果有限，總裁楊金龍親自出馬，八月十二日至二十一日分批邀請三十四家國銀及信合社總經理喝咖啡，昨發布新聞稿宣布，將要求國銀及信合社在九月六日前，研提今年第四季至明年第四季，為期一年的自主管理不動產貸款具體量化改善方案，此一方案也被銀行稱為「房貸降溫計畫」，換言之，央行出重手，要降溫房價。

央行將於九月十九日召開理監事會議，楊金龍提前出招引起關注。央行業務局長潘榮耀指出，會議由楊金龍主持，業務局、金檢處、經研處、法務室均出席，多家與會銀行總經理表示，房地產市場確實過熱。

據透露，「房貸降溫計畫」要求的內容包括：一、不動產貸款總量及分項（購屋、建融）控管措施。二、從今年第四季起的未來一年內，需按季量化控管目標。簡單說，央行要三十四家國銀未來一年「按季」控管不動產貸款量，如控管方式是什麼？控管不動產貸款量多少？最終目標是希望到明年底，整體國銀不動產貸款量下降。

據透露，楊金龍更與各銀行老總提示，等各銀行交報告後會「再約談一次」，意味不能僅流於形式，而要「具體又要量化」，銀行圈都感受這次是玩真的。

但仍有幾類族群可稍微安心，潘榮耀表示，改善方案的前提，是不影響無自用住宅民眾購屋的貸款需求、都更及危老改建的融資需求，也希望銀行要考量民眾的資金需求，銀行貸款資源應流向首購族。

央行表示，央行自二○二○年十二月至今年六月六度調整選擇性信用管制措施。不過，新青安去年八月提出後迅速加溫房市，去年下半年起房市交易擴增，房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，到今年六月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為百分之三十七點四，接近歷史高點之百分之三十七點九，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

楊金龍說，信用資源若過度集中不動產市場，將排擠生產事業實質投資所需的資金，不利經濟永續發展。

楊金龍表示，銀行基於社會責任，應引導信用資源合理配置，不可助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。

外傳財政部、金管會昨出手處理「限貸令」問題。財政部要求八大行庫全面清查是否有「限貸令」，但財政部否認。金管會則向全體國銀發出問卷，要求回覆說明近期房貸利率及成數的核貸條件是否趨緊、各國銀可承作房貸額度？銀行是否收到首購族或求貸無門申訴案？如何拿捏房貸總量管制警戒水位額度等問題。

各大行庫授信主管人心惶惶，透露不只各大行庫，多數民營銀行不分規模都有「限貸」事實，目前「限貸」作法有三大共通點，包括：一，利率一律拉高至百分之三左右以價制量；二，從八月中旬起，每家銀行的房貸都改採分行向總行登記制，要排隊一個月；三，建商的整批型分戶房貸，除非是自家土建融案，否則拒接。