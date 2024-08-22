林伯豐：核能綠電共存 政策建言重點

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

三三會理事長林伯豐昨（21）日表示，續任三三會第九屆理事長後，未來三年將繼續發揮角色與功能，為台灣經濟的持續發展貢獻心力，林伯豐並提出三大方向，首要重點就是提供政策建議，協助政府改善投資經營環境，尤其在能源政策方面，核能綠電共存更將是未來建議重點。

林伯豐自擔任三三會第八屆理事長以來，基於對台灣產業發展與經濟前景的關注，可以說每次有會議召開，他必定不厭其煩的向政府提出多項建言，期待政府的產業政策能對企業真正起到幫助，昨日他當選三三會第九屆理事長後，也提出未來要做的三大方向，第一項就是：提供政策建議，協助政府改善投資經營環境。

林伯豐表示，未來將透過與財經部會首長，產業界領航者及知名專家學者 ，針對新興業業發展、能源政策（核能綠電共存）、財稅金融、 全球氣候變化和環境議題、 國際及兩岸情勢等，透過各種管道，繼續為企業發聲，提出政策建議，盼政府能建構良好支經營與投資環境，鼓勵創業和創新投資，以提升企業在全球競爭力和創造更多就業機會。

其次，林伯豐也提出將深化國際經貿交流，協助企業全球布局。他表示，三三會成立以來已與十個日本機關團體簽訂MOU，未來將繼續扮演鏈結台日經貿合作關鍵角色。第三，林伯豐強調將推動兩岸經貿交流，以利兩岸關係穩定發展。他認為，經貿交流應避免兩岸地緣政治風險支影響。

林伯豐 核能

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