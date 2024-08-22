三三會改選金控新一代出頭 林伯豐連任理事長

三大金控新一代，進入三三會新一屆理事會。三三會昨（21）日召開第九屆第一次會員大會，選出新一屆理監事，其中，中信金控（2891）董事辜仲諒、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰及新光人壽副董事長洪士琪等三大金控新一代，都獲選理事成員。

三三會選出新一屆理監事後，隨即召開理監事聯席會。台玻（1802）集團董事長林伯豐連任三三會新一屆理事長，副理事長由台聚公司（1304）董事長吳亦圭、大成長城（1210）董事長韓家宇及鴻海公司（2317）獨立董事（東京之星銀行董事長）黃清苑擔任，常務監事由麗寶集團董事長吳寶田出任。

三三會第九屆理監事名單 圖／經濟日報提供

對於辜仲諒入選三三會理事，業界指出，這件事有特殊意義。因為三三會首任理事長為已故台泥、海基會董事長辜振甫，是辜仲諒的叔公，接替者為辜仲諒父親、中信金控創辦人辜濓松，辜家叔姪掌三三會的12年間，為台灣在國際舞台上發聲。如今辜仲諒被外界視為是未來三三會理事長的不二人選，他本身除了多年置身公益，更希望透過民間經貿組織力量，協助政府拓展經貿外交。市場分析，辜仲諒期望傳承父親辜濓松的遺願，協助政府推動經貿外交。

對於蔡宗翰進入三三會，國泰金昨日回應，三三會是本土企業家成立，以促進台灣產業發展與國際交流的跨產業平台，歷年來皆倚賴各方產業先進回饋社會、提供具建設性的產業發展意見。國泰世華銀行副董事長蔡宗翰具備各項條件，有高度熱忱投入貢獻，持續提供具國際化、符合企業實務與產業發展的宏觀洞見。

三三會本屆理事會除了三位金控新生代領導者辜仲諒、蔡宗翰與洪士琪外，新加入理事會的成員，還包括科技界的穩懋半導體董長陳進財、華邦電子董事長焦佑鈞；以及傳產界的大同公司董事長王光祥、和泰汽車總經理蘇純興等人。

三三會表示，第九屆理事人數從原本的15名新增到21名，除了新擔任的理事之外，其餘續任理事還包括榮成紙業董事江俊德、康舒科技董事長許介立、能率副董事長董俊毅、台泥董事長張安平、台隆董事長黃教漳、群益創辦人陳田文、友嘉集團總裁朱志洋、遠東董事長徐旭東、豐興鋼鐵董事長林大鈞、豐群董事長張宏嘉。

監事包括仰德集團董事長許育瑞、耐斯副董事長陳冠舟、元大銀行副董事長周筱玲及威剛董事長陳立白。



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