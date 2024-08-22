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新北核定 核2室外乾貯場可蓋了

聯合報／ 記者江婉儀陳儷方潘奕言／連線報導

原預定2017年完工的核二廠室外乾貯設施卡關多年，終於可以動工。今年6月，台電與新北市政府完成行政調解，台電昨說，已收到新北府同意核二廠水土保持計畫核備函件，預計2025年1月開工，2026年底開始移出反應爐內燃料。新北市農業局表示，本月14日已完成核備，台電申報開工後即可進場施工。

新北市議員說，乾貯設施是暫時放置核廢料較安全方式，但不希望成為最後處置場，台電應積極尋找最終處置場，但台電都沒提出可行方案，這對北海岸不公平。

核二廠因遲遲無法興建室外乾貯設施，一號機已於2021年12月提早除役，二號機則是在去年3月除役，但目前燃料棒都還放置在爐心中。

回顧整起事件，農委會（現農業部）2015年核定核二廠乾式貯存設施水保計畫，但因台電向新北市環保局提報工地廢水汙染削減計畫未獲核定，土建工程遲遲無法開工，水保計畫期程跟著過期，展延也被打槍。

台電針對廢水汙染削減計畫提行政訴訟勝訴，但水保開工、完工期限展延及申報開工3訴訟案仍在進行中，乾貯設施依舊無法開工。北高行6月11日調解確定，台電將水保計畫，與水土保持技師簽證計畫證明內容安全無虞，由經濟部核轉新北市府，6周內核備，新北市府已於8月14日完成核備。

經濟部長郭智輝昨說，核一、核二、核三都有核廢料，核廢料要先取出存放，才能做後續處理，這部分需要地方政府許可，感謝新北市政府同意移動用過燃料棒，一切按計畫進行中。新北市府表示，請經濟部督促台電按圖施工。

台電表示，核二廠正在等待完成公開說明會及其他準備作業，預計乾貯設施將於2025年1月動工，2026年底開始移出反應爐內燃料。

新北市議員張錦豪表示，乾貯設施較安全，可暫時放置核廢料，但核廢料最終還是要遷移出去，地方期待很久了；議員白珮茹也說，台電應積極去找最終處置場，她對台電很失望，都沒提出可行方案，這對北海岸非常不公平。

另外，核三廠1號機7月27日已停機，2號機明年5月17日停機，核三進入除役作業，預計25年內分4階段進行。台電昨在恆春舉行「除役計畫第二階段環境影響評估公聽會」，對於核廢料，台電副總許永輝說，會針對修法、立法方式解決，明年可望有新作為。

台電 核廢料

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