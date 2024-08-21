9國21學員...台灣助友邦培育倉儲物流人才 提升競爭力

為協助友邦提升競爭力，勞動力發展署桃竹苗分署與國際合作發展基金會舉辦「倉儲物流專班」，吸引9國21名學員參加，盼提升友邦學員物流與實務能力，也透過職訓促進國民外交。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署發布新聞稿表示，桃竹苗分署與財團法人國際合作發展基金會配合外交政策共同舉辦「倉儲物流專班」，盼協助太平洋、拉丁美洲、加勒比海友邦及友好國家提升產業競爭力，歷經5週專業學習與實務交流，來自阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭、墨西哥、吐瓦魯、帛琉、聖露西亞等9國21名學員今天圓滿結訓。

桃竹苗分署長賴家仁表示，專班課程共安排7名業界講師授課，系統性介紹國際貿易、冷鏈物流、智慧物流及堆高機操作應用等專業課程，讓學員彼此分享及交流經驗，除提升物流專業素質及技術，回國也能學以致用協助當地國家產業發展，促進台灣與友邦及友好國家間物流產業交流合作。

賴家仁指出，除專業知識理論及實務課程學習外，學員們也參訪長榮海運、陽明海運、嘉里大榮物流集團、世邦國際企業集團及亞洲最大的物流園區永聯物流等企業，了解台灣物流運作和管理模式及運輸配送做法。

在哥倫比亞EAN大學擔任系主任的學員莫妮卡Monica致詞表示，這次技職交流之旅收穫豐碩，不僅學到專業倉儲物流知識，更開闊國際視野及增進對台灣文化的了解與認同，除感謝肯定桃竹苗分署的課程規劃和接待熱情，更期許明年能帶著學生來台進行技術交流。